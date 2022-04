O Ukrajincov je na trhu práce záujem. Zamestnávatelia sami označujú ponuky, ktoré sú pre nich vhodné

Pracovných ponúk pribúda

O Ukrajincov je na trhu záujem

Dopyt je po ITčkároch či kuchárkach

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Počet kandidátov a kandidátok s expertnou znalosťou ukrajinčiny rastie. Prácu si chcú nájsť najmä ženy. Na situáciu reagujú aj zamestnávatelia a označujú ponuky, ktoré sú vhodné pre ľudí z Ukrajiny. Momentálne ich Profesia eviduje takmer 3-tisíc. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.V databáze životopisov na pracovnom portáli Profesia.sk pribudlo v marci tohto roka viac než 1 200 životopisov uchádzačov o zamestnanie so znalosťou ukrajinčiny na úrovni C1 alebo C2, čo je oproti februáru štvornásobný nárast.Väčšinu životopisov, až 73 percent, pridali za posledný mesiac ženy a polovica takýchto uchádzačov uvádza, že má vysokoškolské vzdelanie.Uchádzači so znalosťou ukrajinčiny sa zaujímajú najviac o pracovné ponuky v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, v obchode či v administratíve. Najviac reflektujú na pozície čašníka, či čašníčky, predavačky a asistentky.Záujem zamestnať ľudí z Ukrajiny dávajú najavo aj zamestnávatelia. Len počas marca označili viac než 3 800 pracovných ponúk, ktoré sú vhodné aj pre Ukrajincov.Ide najmä o pozície v oblasti informačných technológií, kde je dlhodobo zložité nájsť špecialistov. Tieto ponuky tvoria tretinu z otvorených pozícií pre ľudí s ukrajinským jazykom.Zamestnávatelia však označili ako vhodné aj voľné pozície v administratíve, v oblasti ekonomiky, financií či účtovníctva alebo vo výrobe.Viac než 400 pracovných miest je napríklad otvorených pre programátorov s ukrajinským jazykom, ale hľadá sa viac ako stovka kuchárov a kuchárok, čašníkov, či čašníčok.Štvrtina pracovných ponúk, viac než 1 000, je vhodná pre uchádzačov z Ukrajiny so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ďalšia štvrtina pracovných miest, približne 980, vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.Na trhu je voľných aj viac než 470 pracovných miest, na ktoré uchádzačom postačuje aj základné vzdelanie.