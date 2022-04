Zaraďte žehlenie medzi vaše obľúbené činnosti, pomôže vám s tým parný generátor

Patríte do tej skupiny, ktorá sa žehleniu vyhýba až dovtedy, kým to nie je akútne? Poznáme to, táto zdĺhavá činnosť, do ktorej sa nikomu nechce, vie zobrať veľké množstvo energie a času. Po troch hodinách státia pri žehliacej doske, sa vám podarilo prežehliť len niekoľko košiel, s ktorými aj tak nie ste úplne spokojná, to vie dobre nahnevať. Zabudnite na tento pocit, parný generátor uľahčí a zrýchli všetko žehlenie, čo vás čaká.

Naparovacia žehlička urýchli vaše žehlenie až o polovicu a zároveň, žehlenie nebolo nikdy jednoduchšie. Je to najmä preto, že tento druh žehličky vypúšťa oveľa väčšie množstvo pary, a tak nemusíte prejsť po jednom mieste odevu viackrát, postačí raz a oblečenie zostáva dokonale rovné. Veľkou výhodou, ktorú parný generátor poskytuje je, že svoje oblečenie môžete vyžehliť aj vo vertikálnej polohe.

Vertikálne žehlenie

Vertikálne žehlenie, respektíve naparovanie vám umožňuje oblečenie narovnať a upraviť priamo na vešiaku či stojane. Okrem žehlenia, zároveň pomocou pary oblečenie ľahko osviežite a vyzerá ako čerstvo vybraté z práčky. Vertikálne žehlenie môžete vykonávať pomocou naparovača odevov alebo parného generátora.

Žehlička s parným generátorom vám teda poskytuje nielen rýchle a pohodlné žehlenie v horizontálnej polohe, ale zároveň ju môžete využívať aj vertikálne. Tento spôsob žehlenia je naozaj jednoduchý. Veľkou výhodou vertikálneho žehlenia je, že vyrovnáte nežiadúce záhyby na závesoch či záclonách bez toho, aby ste ich museli zvesiť. Jednoducho ich vyrovnáte tak, ako sú zavesené, na priamo bez zbytočných starostí. Okrem toho, že budú nádherne vyrovnané, zároveň chytia druhý dych, budú vyzerať sviežo ako čerstvo vyprané. A to isté, platí aj pri oblečení. V prípade, že potrebujete rýchlo vyžehliť tričko pred cestou von, už nemusíte vyberať žehliacu dosku, hľadať miesto na žehlenie a stratiť zbytočne veľa času. S parným generátorom, môžete svoje kúsky oblečenia vyžehliť ľahko a rýchlo priamo na vešiaku.

Výhody parného generátora

Parný generátor v sebe ukrýva dva v jednom, môžete s ním žehliť horizontálne aj vertikálne. Pokiaľ si vyberiete spotrebiče značky Braun, máte istotu tých najmodernejších technológií, s ktorými žehlenie ide takmer samo. Samozrejmosťou je zabudovaný systém iCare, ktorý vaše oblečenie chráni, žehliť môžete bezpečne s jednou teplotou, vhodnou pre všetky druhy látok, vďaka tomu nehrozí, že by ste vaše oblečenie mohli spáliť alebo zničiť.

Parné generátory značky Braun taktiež disponujú špeciálnou 3D žehliacou plochou. Tá vám umožňuje dokonalé kĺzanie vo všetkých smeroch. Nezastavia vás ani vrecká, zipsy, gombíky, či iné vystúpené prekážky na oblečení, a to vďaka zaobleným a skoseným hranám. Naviac ovládanie je ľahké a intuitívne a ľahko si naň zvyknete.

S kvalitným spotrebičom, si môžete obľúbiť aj také činnosti, ako je žehlenie. Stačí si vybrať spotrebič, ktorý má implementované moderné technológie a jeho výrobcovia mysleli na jeho funkčnosť. So značkou Braun svoj výber neoľutujete, moderné a inteligentné spotrebiče, ktorých cieľom je zjednodušiť domáce práce a ušetriť vám, čo najviac času, ktorý môžete investovať do iných príjemnejších činností. Vďaka týmto vlastnostiam sa môže stať aj žehlenie jednou z vašich obľúbených činností.