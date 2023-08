O vodičovi, ktorého v Trnave naháňali policajti, rozhodol súd

Vodič na vozidle VW Golf unikal v sobotu pred hliadkou Pohotovostnej motorizovanej jednotky vysokou rýchlosťou na červenú cez križovatku a pokračoval smerom na obec Biely Kostol. Odbočil na Ružindol, po chvíli zišiel vpravo na poľnú cestu, po opakovaných výzvach na zastavenie vyskočil z idúceho auta do poľa a rozbehol sa preč. Policajti ho rýchlo dobehli. Keďže bol agresívny a kládol aktívny odpor, museli ho spacifikovať a nasadiť mu putá.





22.8.2023 (SITA.sk) - Mladý vodič, ktorého v sobotu v Trnave naháňali policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ide do väzenia. Dopravní policajti 21-ročného muža, ktorému súd už trikrát uložil zákaz činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá, obvinili z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trnava vydal v pondelok trestný rozkaz, ktorým uznal obvineného za vinného z prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 12 mesiacov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová . Dodala, že trestný rozkaz je právoplatný.