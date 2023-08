Pri Alexandrupoli našli 18 zhorených tiel, požiare vyčíňajú aj na talianskom ostrove Elba či na Tenerife (video+foto)

aktualizované 22. augusta, 15:02



Pri Alexandrupoli našli 18 tiel

Požiare v Grécku majú aj úmrtia

Pomáhajú viaceré štáty

Ľudí evakuujú z Tenerife aj Elby

22.8.2023 (SITA.sk) -Stovky hasičov sa aj v utorok snažia dostať pod kontrolu veľké lesné požiare v severovýchodnom Grécku aj na španielskom kanárskom ostrove Tenerife , ktoré stále poháňajú suché podmienky a silný vietor.Na severovýchode Grécka, kde vyčíňa veľký lesný požiar, našli hasiči telá 18 ľudí. Polícia povolala tím pre identifikáciu obetí katastrof, aby identifikoval zosnulých, ktorých našli pri chatrči v oblasti Avanta v regióne mesta Alexandrupoli, uviedol hovorca hasičov Ioannis Artopios.Vzhľadom na to, že nikto v oblasti nehlási nezvestných, úrady prešetrujú možnosť, že obete boli migranti, ktorí prišli do Grécka z neďalekého Turecka.V Grécku horia desiatky požiarov, pričom najvážnejší pri prístavnom meste Alexandrupoli už štvrtý deň. V dôsledku neho v noci úrady evakuovali ďalších osem obcí aj nemocnicu v meste. Pri separátnych požiaroch na severe Grécka v centrálnej časti krajiny zomreli dvaja ľudia a dvaja hasiči utrpeli zranenia.Riziko lesných požiarov v Grécku je v niekoľkých regiónoch extrémne vysoké a úrady tam zakázali verejnosti chodiť do hôr a lesov minimálne do stredy rána, pričom tam nasadili aj vojenské hliadky.Rumunsko poslalo Grécku na pomoc s požiarom pri Alexandrupoli 56 hasičov a Cyprus dve hasiace lietadlá, Talianski hasiči pomáhajú s požiarom na ostrove Eubója Európska komisia v utorok oznámila, že zmobilizovala ďalších päť lietadiel z programu rescEU, ktoré má Európska únia v Chorvátsku, Nemecku a Švédsku, ako aj jeden vrtuľník, 58 hasičov a deväť cisterien z Česka, pričom už sú na ceste do Grécka.Hasiči na Kanárskych ostrovoch sa ešte stále usilujú dostať pod kontrolu požiar, ktorý už týždeň horí na Tenerife. Oheň spálil takmer 15-tisíc hektárov borovicového lesa a krovinatých porastov a vyvolal evakuáciu viac ako 12-tisíc ľudí.Výstraha pred lesnými požiarmi je v značnej časti Španielska, keďže tam je vlna horúčav, ktorá ortuť teplomera dostala cez 38 stupňov Celzia.Aj v Taliansku si lesný požiar vyžiadal evakuáciu, a to na ostrove Elba, kde muselo z domov a táboriska odísť 700 ľudí. S ohňom, ktorý sa rozhorel v pondelok a spálil päť hektárov územia, pomáhajú bojovať aj dve lietadlá.