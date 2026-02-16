|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ida
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. februára 2026
O voľné miesto v súdnej rade sa uchádzajú dvaja kandidáti
Tagy: Kandidáti Súdna rada
O voľné miesto člena Súdnej rady SR voleného sudcami sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako rada v tejto súvislosti informovala, konkrétne nimi ...
Zdieľať
16.2.2026 (SITA.sk) - O voľné miesto člena Súdnej rady SR voleného sudcami sa uchádzajú dvaja kandidáti. Ako rada v tejto súvislosti informovala, konkrétne nimi sú sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Zuzana Kučerová a sudca Krajského súdu v Trnave Martin Žovinec. Miesto v rade sa uvoľnilo po Dane Jelinkovej Dudzíkovej, ktorá sa 19. januára vzdala funkcie členky rady.
"Zuzanu Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Martina Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave," informovala rada.
Samotná voľba nového člena sa uskutoční 25. marca. "Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave," dodala rada.
Zdroj: SITA.sk - O voľné miesto v súdnej rade sa uchádzajú dvaja kandidáti © SITA Všetky práva vyhradené.
"Zuzanu Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Martina Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave," informovala rada.
Samotná voľba nového člena sa uskutoční 25. marca. "Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave," dodala rada.
Zdroj: SITA.sk - O voľné miesto v súdnej rade sa uchádzajú dvaja kandidáti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti Súdna rada
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SPP otvoril nové Zákaznícke centrum v Senici
SPP otvoril nové Zákaznícke centrum v Senici
<< predchádzajúci článok
Kaufland plní svoje záväzky: Prináša stovky miliónov eur na domáci trh aj čerstvé ovocie a zeleninu pre tisícky detí
Kaufland plní svoje záväzky: Prináša stovky miliónov eur na domáci trh aj čerstvé ovocie a zeleninu pre tisícky detí