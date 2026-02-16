Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.2.2026
 Meniny má Ida
SPP otvoril nové Zákaznícke centrum v Senici


Zákazníkom bude k dispozícii každý pracovný deň. "Nové, moderné Zákaznícke centrum SPP v Senici nám umožní dôležitý osobný kontakt s našimi zákazníčkami a zákazníkmi. Navyše ho prinášame do ...



gettyimages 1130693499 676x451 16.2.2026 (SITA.sk) - Zákazníkom bude k dispozícii každý pracovný deň. "Nové, moderné Zákaznícke centrum SPP v Senici nám umožní dôležitý osobný kontakt s našimi zákazníčkami a zákazníkmi. Navyše ho prinášame do regiónu, v ktorom sme už dlhší čas chceli posilniť našu prítomnosť. Je vytvorené tak, aby v ňom návštevníci našli rýchlu odbornú pomoc, bez zbytočného čakania a zdĺhavého vybavovania svojich záležitostí. Naše nové Zákaznícke centrum SPP môžete navštíviť aj so svojimi deťmi. U nás aj tí najmenší nájdu množstvo spôsobov, ako sa zabaviť. K dispozícii majú napríklad tablet s hrami a kvízom, či špeciálne montessori panely s detskými hrami," hovorí Martin Húska, generálny riaditeľ a člen predstavenstva SPP.


Zákaznícke centrum SPP v Senici, podobne ako ďalšie Zákaznícke centrá SPP po celom Slovensku, prináša aj ďalšie prepojenie služieb s modernými technológiami. Návštevníkov už pri vstupe víta veľkorozmerná LED stena s informáciami o produktoch SPP.

Nové Zákaznícke centrum SPP nájdu zákazníci v Senici na Námestí oslobodenia 16/7. Otvorené bude každý pracovný deň od pondelka do piatku.

  • Otváracie hodiny: pondelok 8-16; utorok 8-16; streda 8-17; štvrtok 8-16; piatok 8-15


SPP zároveň v týchto dňoch ukončil úplnú modernizáciu svojej siete 20 zákazníckych centier. Spoločnosť predstavila v posledných dňoch návštevníkom kompletne redizajnované priestory v Košiciach, Poprade, Liptovskom Mikuláši, Trenčíne a Trnave. Zákaznícke centrá SPP teraz poskytujú ešte komfortnejšie a efektívnejšie vybavenie ich požiadaviek.

Podrobné informácie ku všetkým Zákazníckym centrám SPP nájdete na https://www.spp.sk/domacnosti/kontakty/zakaznicke-centra-spp/

SPP je najväčším slovenským dodávateľom energií, ktorý garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Pôsobí aj v Českej republike a svoje tradingové aktivity vykonáva v celej Európe. SPP sa tiež venuje poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnej dopravy a rozvoju výroby a dodávky obnoviteľných energií (elektriny a biometánu). Od roku 2020 SPP vykonáva činnosť výkupcu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Spoločne s českou skupinou ČEZ založil SPP spoločnosť ESCO Slovensko, a.s., ktorá poskytuje služby v oblasti energetických služieb a energetickej efektívnosti. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SPP CNG, s.r.o. podporuje rozvoj využívania CNG a LNG v doprave ako alternatívy k tradičným palivám. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a filantropie realizuje SPP prostredníctvom Ekofondu SPP, n.o., Nadácie SPP, Galérie SPP a Múzea SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

