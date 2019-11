O výnimkách na rušenie nočného pokoja v Trnave už nerozhodne primátor

Na archívnej snímke primátor Trnavy Peter Bročka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 4. novembra (TASR) – Opakované sťažnosti na rušenie nočného pokoja v okolí mestského amfiteátra dostávala počas leta Mestská polícia (MP) v Trnave. Na linku volali Trnavčania, bývajúci v blízkosti zakaždým, keď hlasná hudobná produkcia z tamojšej kaviarne znela do 2.30 hodiny ráno. Prevádzka mala spravidla na raz do týždňa udelenú výnimku priamo od primátora. Mesto po sťažnostiach v súčasnosti pripravuje zmenu v udelení takýchto výnimiek.uviedla obyvateľka na Hlbokej ulici. Jeden z činžiakov oproti amfiteátru je vzdušnou čiarou od reproduktorov okolo sto metrov.povedal k amfiteátru pre TASR Trnavčan, bývajúci na Dolných baštách. Obyvatelia majú skúsenosť, ako uviedol, s predchádzajúcimi sťažnosťami na hluk z oproti stojacej City Areny, ktoré podľa jeho slov vyšli naprázdno.Prevádzkovateľ amfiteátra Arena Cafe, s. r. o., v lete spravidla na piatok alebo na sobotu zaradil zábavu na otvorenom priestranstve so začiatkom okolo 20.30 h. Podľa záznamov MP v júni, na začiatku leta boli sťažnosti jedna - dve, v polovici augusta už šesť či sedem za večer. MP však konať nemohla. Dôvodom sú udelené výnimky a novelizované všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Trnava o nočnom pokoji. Výjazdy na základe sťažností tak končili iba upozornením zo strany vyslanej hliadky a následným informovaním správcu, Správy kultúrnych a športových zariadení.Kým pri fyzickej osobe, ktorá sama ruší nočný pokoj, to môže skončiť pokutou, MP by v prípade amfiteátra mohla zasiahnuť vtedy, ak by hlasitosť hudobnej produkcie dokázateľne presiahla povolenú normu.informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Okrem toho mesto nie je oprávnené ukladať ani opatrenia na zníženie hluku, ani ukladať sankcie za správne delikty. To prináleží úradom verejného zdravotníctva.Radnica má napriek takýmto sťažnostiam s prevádzkovateľom amfiteátra, ako dodala hovorkyňa, pozitívne skúsenosti, zmluvu na prenájom má uzatvorenú na dobu neurčitú. Meniť to nateraz nemá v pláne. Zatiaľ nevie, či takéto povolenia dostane prevádzka aj na budúci rok.dodala Majtánová.Prístup radnice k nočnému pokoju napadla aj obyvateľka Trnavy podaním podnetu na Okresnú prokuratúru. Poukazovala, že VZN, upravujúce dané skutočnosti, nie je v súlade s platnou legislatívou a umožňuje udeľovanie rôznych výnimiek. Upozornila aj na nerovnaký prístup k narušiteľom nočného pokoja. Prokuratúra podľa vyjadrenia hovorcu Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmíra Hunu koncom septembra podnet odložila z dôvodu, že namietané skutočnosti neboli v rozpore s platným zákonom.