Socialistky vyzvali EÚ na zrušenie rozdielov v platoch mužov a žien

Zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. novembra (TASR) - Ženská organizácia Strany európskych socialistov (PES) v pondelok, pri príležitosti Dňa rovnosti odmeňovania, vyzvala budúcu predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú, abyrozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v EÚ.PES Women ako členská organizácia politickej rodiny európskych socialistov pripomenula, že v záujme posilnenia postavenia žien a rodovej rovnosti aj tohto roku - podobne ako za posledné tri roky -spustila kampaň zameranú na ukončenie diskriminácie v odmeňovaní a v rámci tejto akcie zaslala jednu zo svojich špeciálne navrhnutých pohľadníc aj von der Leyenovej. Nová šéfka EK by sa mala ujať svojej funkcie od 1. decembra tohto roku.uviedla v správe pre médiá predsedníčka PES Women Zita Gurmaiová.Gurmaiová v tejto súvislosti ocenila, že v budúcej exekutíve EÚ bude mať maltská eurokomisárka Helena Dalliová na starosti agendu rovnosti, zároveň však vyjadrila nádej, že sa k tomutopripojí aj von der Leyenová.Pohľadnice dostala šéfka budúcej eurokomisie od všetkých členiek PES Women, zo všetkých členských krajín EÚ, pričom socialistky žiadajú von der Leyenovú a jej komisiu, aby znížila rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami o dva percentuálne body ročne. Zároveň žiadajú zavedenie odrádzajúcich finančných sankcií v prípade nesplnenia tohto cieľa, čo by malo byť zakotvené aj v právnych predpisoch EÚ.Podľa údajov dosluhujúcej eurokomisie pod vedením Jeana-Clauda Junckera ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16 percent menej ako muži. Ide o nepatrné zlepšenie oproti stavu 16,2 percenta z minulého roku.V tomto roku pripadol Deň rovnosti odmeňovania v EÚ na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi mužskými kolegami symbolicky prestanú byť platené za rovnakú prácu.Podľa EK faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia rôznym platovým stropom, pracujú v slabšie platených odvetviach a častejšie ako muži nesú primárnu zodpovednosť za starostlivosť o rodinu.uviedli v spoločnom vyhlásení prvý podpredseda EK Frans Timmermans, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová. Vo svojom vyhlásení zdôraznili, že takmer deväť z desiatich Európanov – žien aj mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži. Na Slovensku tento názor zdieľa 87 percent opýtaných Slovákov.Juncker sa na čele eurokomisie snažil o zmiernenie tejto situácie a v súčasnosti ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach EK predstavujú 41 percent. Koncom roka 2014, na začiatku funkčného obdobia Junckerovho kabinetu, mali ženy v tejto inštitúcii len 30-percentné zastúpenie na riadiacich funkciách.Európska komisia patrí medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete.