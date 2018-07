O výstavbe kultúrneho domu V Nitrianskom Pravne rozhodnú v referende

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitrianske Pravno 10. júla (TASR) - O možnej výstavbe plánovanej prístavby kultúrneho domu v Nitrianskom Pravne podľa aktuálneho návrhu rozhodnú obyvatelia obce v okrese Prievidza v referende v septembri tohto roka. Rozhodli o tom tamojší obecní poslanci na svojom rokovaní začiatkom júla.Podoba kultúrneho stánku vyvoláva v obci niekoľko mesiacov polemiku. Proti súčasnému návrhu sa postavila aj časť obyvateľov, ktorí v tejto súvislosti iniciovali petíciu. Moderne ladená budova, ktorá má byť prístavbou k secesnému obecnému úradu, totiž podľa ich názoru nezapadne do koloritu historického námestia.Miestne referendum sa uskutoční 8. septembra. Obyvatelia v ňom budú odpovedať na jednu otázku:zdôvodnil pre TASR rozhodnutie obecných poslancov starosta Jozef Balčirák.Budúci vzhľad kultúrneho stánku vzišiel z architektonickej súťaže. Odborná porota vybrala víťaznú podobu z desiatich návrhov, podľa nich splnila všetky jej kritériá. Členovia poroty boli práve tí, ktorí presadzovali umiestnenie domu na námestí. So zámerom výstavby objektu za národnou kultúrnou pamiatkou súhlasili i pamiatkari, k jeho výzoru sa neskôr vyjadrili prostredníctvom záväzného stanoviska, z ktorého vyplýva, že so súčasnou podobou stavby nesúhlasia.O podobe kultúrneho stánku rokovali i zainteresovaní na stretnutí v Nitrianskom Pravne v marci tohto roka. Dohodli sa na ňom, že petičný výbor pripraví svoje pripomienky k stavbe, čo aj urobil.ozrejmil Balčirák.Autori víťazného návrhu presunuli viacero secesných prvkov i do podoby kultúrneho stánku. Podľa slov jedného z nich Igora Hradského sú ochotní pristúpiť na kompromisy.skonštatoval v marci tohto roka.