Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody na diaľnici D2

Bratislava 10. júla (TASR) - Policajti diaľničného oddelenia Policajného zboru Malacky vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody na diaľnici D2, ku ktorej došlo v pondelok 9. júla krátko pred 20.45 h v smere z Českej republiky do Bratislavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.povedala Mihalíková s tým, že vodič Škody Fabie po strete s vozidlom dostal šmyk. Potom zišiel s vozidlom do priekopy, kde narazil do oplotenia diaľnice a stromu. Posádka Škody Fabie, 22-ročný vodič a 21-ročná spolujazdkyňa, bola prevezená do jednej z bratislavských nemocníc.Ďalšie osoby pri dopravnej nehode zranené neboli. Výsledok dychovej skúšky u oboch vodičov bol negatívny. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená na 8000 eur.