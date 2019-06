O. Žarnay chce zaručiť objektivitu hodnotenia celoslovenských meraní

Na archívnej snímke Oto Žarnay. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. júna (TASR) – Externý administrátor a stanovenie podmienok na výkon externej administrácie má podľa nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Ota Žarnaya zaručiť objektivitu výkonu a hodnotenia externej časti maturitnej skúšky, ale aj ostatných celoslovenských meraní. Žarnay na júnovú schôdzu parlamentu predložil návrh novely školského zákona.Podľa poslanca by mali externú administráciu vykonávať kvalifikovaní externí pedagógovia. "tvrdí poslanec. Rovnako v jednej škole môže vykonávať externý dozor len raz za päť rokov, aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite výkonu externej administrácie. Kompetentné na vymenovanie externých administrátorov v stanovenom termíne budú okresné úrady v sídle kraja na návrh riaditeľov škôl, a to nielen pre externú časť maturitných skúšok, ale aj pre všetky externé celoslovenské testovania.Najviac problémov sa vyskytuje pri vykonávaní dozoru na externom testovaní. Žarnay tvrdí, že v tomto prípade vykonávajú dozor pedagógovia s rovnakou aprobáciou, ako je obsah samotného testovania. Ako doplnil, v rámci internej pozície často pomáhajú rôznym spôsobom žiakom, aby vylepšili skóre svojej škole a aj sebe." uviedol Žarnay.V súčasnosti vykonáva externý dozor na škole počas externej časti maturitnej skúšky predseda predmetovej maturitnej komisie. Ide o učiteľa z inej školy a na tento výkon je menovaný odborom školstva okresného úradu v sídle kraja. Jeho úlohou je dohliadať na to, aby sa v jednotlivých triedach neodpisovalo a aby bolo testovanie regulárne.