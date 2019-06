Poslanci Prešovského kraja rozhodnú o rušení viacerých škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 17. júna (TASR) - Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), o ktorom budú v pondelok rokovať poslanci krajského zastupiteľstva, počíta aj so zrušením Hotelovej akadémie v Humennom a Strednej priemyselnej školy v Snine. Riaditeľky oboch škôl s takýmto krokom nesúhlasia. V Snine proti tomu podpisujú petíciu.Študijné odbory Hotelovej akadémie v Humennom by od 1. septembra 2020 mali byť zaradené do zoznamu odborov Obchodnej akadémie (OA) v Humennom. Kraj tým chce dosiahnuť ekonomicky, personálne a odborne vybavenú strednú školu so zameraním na obchod, hotelierstvo a služby, ktorá je schopná zapájať sa do veľkých projektových výziev. Spolu s gymnáziom má tiež rozšírená obchodná akadémia vytvoriť stredoškolské mestečko, uvádza sa v návrhu racionalizácie. Dokument argumentuje aj úsporou finančných prostriedkov vo výške 100.000 eur ročne.Riaditeľka školy Mariana Chudíková chápe, že je pre kraj neekonomické udržiavať dve stredné školy v dvoch, len čiastočne využívaných budovách. Uznáva, že presťahovanie hotelovej akadémie do budovy OA by prinieslo kraju úsporu finančných prostriedkov. S vyradením hotelovej akadémie zo siete škôl a jej zlúčením s obchodnou akadémiou však v žiadnom prípade nesúhlasí, uviedla pre TASR. Ako hlavný uvádza opäť ekonomický dôvod.Škola mala podľa jej slov schválený projekt ministerstva pôdohospodárstva s výškou nenávratného finančného príspevku takmer jedného milióna eur, ktorý by zhodnotil budovu a zmodernizoval vybavenie všetkých tried vrátane odborných učební.vysvetlila Chudíková.Súčasťou hotelovej akadémie je aj školský internát, ktorý slúži žiakom z takmer všetkých stredných škôl v Humennom. Školská jedáleň poskytuje stravu nielen študentom ubytovaným v internáte, ale aj žiakom a pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy.uzavrela Chudíková.V Snine navrhuje kraj v rámci racionalizácie spomedzi troch stredných škôl vo svojej pôsobnosti zrušiť Strednú priemyselnú školu (SPŠ). Hlavným dôvodom je každoročné znižovanie počtu žiakov navštevujúcich túto školu, uvádza sa v dokumente. Cieľom zrušenia SPŠ a zaradenie jej študijných odborov do zoznamu odborov Strednej odbornej školy je efektívnejšie manažovanie jednej školy a maximálne využitie pedagogického, priestorového a ekonomického potenciálu súčasných dvoch škôl, uvádza návrh racionalizácie škôl.Strednú odbornú školu navštevovalo k 15. septembru minulého roku 195 žiakov, Strednú priemyselnú školu 249 žiakov. Predpoklad úspory finančných prostriedkov v prípade zrušenia školy je 100.000 eur ročne.reagovala riaditeľka školy Alena Romanová. Škola má podľa nej svoje miesto a opodstatnenie v sieti škôl aj v súvislosti s požiadavkami trhu práce. Argumentuje tiež ekonomickou stabilitou školy a nevykazovaním finančných strát.Za zachovanie SPŠ v Snine je aj 850 občanov (údaj k piatku 14. júna) podpísaných pod online petíciu, v ktorej nesúhlasia so zámerom PSK zrušiť Strednú priemyselnú školu.Ako pre TASR uviedol krajský poslanec Ivan Hopta, člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, dôležité bude, ako budú poslanci v pondelok hlasovať. Ak sa bude návrh racionalizácie stredného školstva schvaľovať en bloc, je podľa neho možné, že neprejde. Ak sa bude o zlučovaní, respektíve rušení škôl hlasovať podľa príslušnosti k okresom, je pravdepodobné, že pre obe školy, Hotelovú akadémiu v Humennom i Strednú priemyselnú školu v Snine bude nasledujúci školský rok posledný.