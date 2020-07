O živote Harryho a Meghan v britskej kráľovskej rodine vyjde kniha, spoluprácu na nej obaja odmietajú

Napätie v rodine

Výhrady nebrali vážne

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odmietli, že by prispeli k vzniku knihy o ich živote v britskej kráľovskej rodine . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Kniha s názvom Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family, z ktorej ukážky vychádzajú v denníku Times, by sa mala oficiálne dostať na trh 11. augusta.Autori publikácie Omid Scobie a Carolyn Durand v nej okrem iného opisujú rastúce napätie medzi Sussexovcami a ďalšími členmi rodiny, pričom ich priatelia údajne nazývali niektorých predstaviteľov paláca "zmije". S rodinou princa Williama sa vraj Harry Meghan už v marci takmer nerozprávali.Hovorca Sussexovcov, ktorí v súčasnosti žijú v Kalifornii, sa však vyjadril, že vojvoda a vojvodkyňa neposkytli autorom žiadny rozhovor a kniha vychádza len z vlastných zážitkov autorov počas ich pôsobenia medzi novinármi venujúcimi sa kráľovskej rodine.Autori tiež v knihe tvrdia, že Harry a Meghan mali pocit, že ich výhrady v rodine neberú vážne a tiež, že o nich zámerne poskytujú informácie novinárom. "V paláci pracovala len hŕstka ľudí, ktorým mohli veriť," napísali.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu odstúpili z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny 31. marca a prestali tak plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety II. Jedným z dôvodov bol pravdepodobne intenzívny tlak médií, ktorému pár čelil.