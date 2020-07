Z Bratislavy už odletíte aj na dovolenku na Cyprus či Rodos, lietať začnú aj cestovné kancelárie

Obe linky z hlavného mesta Slovenska vypravili dopoludnia spoločnosti Cyprus Airways a Smartwings. Vyplýva to z údajov o príletoch a odletoch na portáli bratislavského letiska. Letisko v sobotu vybavilo, resp. ešte vybaví aj lety na ďalších siedmich už skôr obnovených pravidelných linkách.

Z najväčšieho slovenského letiska po postupnom obnovovaní pravidelných letov je v súčasnosti možné využívať sedemnásť leteckých spojení piatich dopravcov do ôsmich krajín. Vlani v lete bola na bratislavskom letisku k dispozícii takmer polstovka pravidelných liniek.

Najväčší dopravca na letisku v Bratislave – Ryanair prevádzkuje dvanásť leteckých spojení, ktoré plánoval obnoviť počas letného letového poriadku. Ide o lety do destinácií Burgas, Pafos, Solún, Korfu, Palma de Mallorca, Malaga, Alghero, Dublin, Londýn – Stansted, Manchester, Birmingham a Edinburgh.

Spoločnosť Wizz Air zatiaľ lieta do Sofie a Londýna – Lutonu, AirExplore do Splitu, Cyprus Airways do Larnaky a Smartwings na Rodos.

Bratislavské letisko a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr v pondelok 27. júla otvoria dovolenkovú charterovú sezónu s prvými letmi lietadiel pre cestovné kancelárie. V pondelok ráno je plánovaný odlet cestujúcich na ostrov Rodos lietadlom dopravcu AirExplore.





