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17. júna 2026
O zrušení voľby poštou budú poslanci hlasovať až po letných prázdninách, dôvodom je zaťatosť poslancov okolo Huliaka
Huliak už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. O zrušení voľby poštou ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Huliak už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia.
O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na tejto schôdzi.
Informoval o tom denník Sme s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných troch percent na osem. Podľa Sme ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať.
Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. "Vlak cez to nejde," uviedol Huliak. O návrhu zákona, ktorý je v druhom čítaní, už poslanci začali v pléne diskutovať.
Zdroj: SITA.sk - O zrušení voľby poštou budú poslanci hlasovať až po letných prázdninách, dôvodom je zaťatosť poslancov okolo Huliaka © SITA Všetky práva vyhradené.
O zrušení voľby poštou budú poslanci v parlamente hlasovať až po letných prázdninách, hoci hlasovanie bolo naplánované už na tejto schôdzi.
Informoval o tom denník Sme s tým, že dôvodom je zaťatosť troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka, ktorým sa nepáči pozmeňovák SNS, ktorým chcú zvýšiť kvórum pri krúžkovaní kandidátov do parlamentných volieb zo súčasných troch percent na osem. Podľa Sme ide o ich podmienku, bez ktorej nie sú ochotní za zákon ako celok zahlasovať.
Huliak podľa denníka už pred vyše týždňom avizoval, že ak prejde pozmeňovák SNS, zákon ako celok nepodporia. "Vlak cez to nejde," uviedol Huliak. O návrhu zákona, ktorý je v druhom čítaní, už poslanci začali v pléne diskutovať.
Zdroj: SITA.sk - O zrušení voľby poštou budú poslanci hlasovať až po letných prázdninách, dôvodom je zaťatosť poslancov okolo Huliaka © SITA Všetky práva vyhradené.
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