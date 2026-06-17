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17. júna 2026
Vláda schválila miliónové investície do IT. Na rade sú nemocnice, dane aj štátne platby
Tagy: Centrálny ekonomický systém Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy a odolnosti Štátna pokladnica
Štát investuje milióny eur do zvýšenia výkonu a kybernetickej bezpečnosti dátových centier. Nové financovanie má zaistiť stabilitu kľúčových systémov, urýchliť digitálne služby pre občanov a zabezpečiť ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Štát investuje milióny eur do zvýšenia výkonu a kybernetickej bezpečnosti dátových centier. Nové financovanie má zaistiť stabilitu kľúčových systémov, urýchliť digitálne služby pre občanov a zabezpečiť bezproblémový chod okamžitých platieb.
Vláda schválila návrh Ministerstva financií SR, ktorým sa DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica stanú priamo určenými prijímateľmi financií z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je urýchliť realizáciu viacerých strategických projektov v oblasti digitalizácie, modernizácie štátnej IT infraštruktúry a rozvoja okamžitých platieb. Celková hodnota investícií dosiahne viac ako 17,3 milióna eur.
Schválený materiál reaguje na dlhodobo pretrvávajúci problém technologického zastarávania informačných systémov verejnej správy. Podľa ministerstva financií sa súčasná infraštruktúra dátových centier a komunikačných technológií vyznačuje obmedzeným výkonom, rastúcimi bezpečnostnými rizikami a nedostatočnou pripravenosťou na narastajúce požiadavky digitálnych služieb. Významná časť infraštruktúry už nespĺňa moderné prevádzkové ani kybernetické bezpečnostné štandardy, čo môže negatívne vplývať na spoľahlivosť a odolnosť kritických štátnych systémov.
Najväčšia časť financií smeruje do modernizácie technologického zázemia DataCentra a Finančného riaditeľstva SR. Investície majú zabezpečiť výmenu zastaranej serverovej a úložiskovej infraštruktúry, modernizáciu systémov zálohovania, obnovu bezpečnostných technológií či modernizáciu podporných zariadení vrátane záložných zdrojov energie a protipožiarnych systémov.
Ministerstvo financií argumentuje, že bez rozsiahlej obnovy by sa zvyšovalo riziko výpadkov, kybernetických incidentov a technologických obmedzení pri poskytovaní verejných služieb.
„Súčasný stav infraštruktúry informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, vrátane kľúčových kapacít dátových centier, sa vyznačuje výraznou technologickou zastaranosťou, obmedzeným výkonom a rastúcimi bezpečnostnými rizikami,“ uvádza ministerstvo financií v schválenom materiáli.
Modernizácia má zároveň vytvoriť podmienky na ďalšiu digitálnu transformáciu verejnej správy. Nové technológie majú zvýšiť výkon, spoľahlivosť a škálovateľnosť systémov, pričom štát očakáva aj lepší súlad s národnými a európskymi pravidlami kybernetickej bezpečnosti.
Súčasťou projektu je aj rozšírenie Centrálneho ekonomického systému (CES) o sedem verejných nemocníc. Do jednotného systému sa zapoja Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Fakultná nemocnica Trnava, Národný onkologický ústav v Bratislave a Národný ústav detských chorôb.
Podľa ministerstva má centralizácia ekonomických agend priniesť vyššiu efektivitu finančného riadenia, kvalitnejšie reportovanie a lepšiu konzistenciu dát. Nemocnice budú využívať jednotné metodiky, dátové štruktúry a informačné nástroje, čím sa má znížiť duplicita procesov a posilniť transparentnosť hospodárenia.
Významnou časťou schváleného balíka je aj ďalší rozvoj systému okamžitých platieb v Štátnej pokladnici. Investícia nadväzuje na implementáciu európskej infraštruktúry TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ktorá umožňuje realizovať platby nepretržite počas celého roka a pripisovať ich na účet príjemcu do desiatich sekúnd.
Štátna pokladnica už zaviedla prichádzajúce okamžité platby začiatkom roka 2025 a odchádzajúce platby v októbri minulého roka. Následne spustila aj službu overenia príjemcu, ktorá preveruje identitu vlastníka účtu ešte pred uskutočnením prevodu. Nové financovanie má zabezpečiť ďalšie technologické kapacity potrebné na bezproblémovú prevádzku systému.
Prínosy okamžitých platieb presahujú samotnú verejnú správu. Rýchlejšie spracovanie transakcií znamená promptnejšie vyplácanie sociálnych dávok, rýchlejší príjem daňových platieb do štátneho rozpočtu a efektívnejšie finančné operácie pre štátne organizácie, občanov aj podnikateľský sektor.
Celkové financovanie vo výške 17,3 milióna eur bude zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Z tejto sumy tvorí približne 14,2 milióna eur samotné financovanie projektov a viac ako 3 milióny eur predstavujú zdroje určené na úhradu dane z pridanej hodnoty. Všetky investície musia byť podľa pravidiel Plánu obnovy dokončené najneskôr do 30. júna 2026.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila miliónové investície do IT. Na rade sú nemocnice, dane aj štátne platby © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda schválila návrh Ministerstva financií SR, ktorým sa DataCentrum, Finančné riaditeľstvo SR a Štátna pokladnica stanú priamo určenými prijímateľmi financií z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je urýchliť realizáciu viacerých strategických projektov v oblasti digitalizácie, modernizácie štátnej IT infraštruktúry a rozvoja okamžitých platieb. Celková hodnota investícií dosiahne viac ako 17,3 milióna eur.
Schválený materiál reaguje na dlhodobo pretrvávajúci problém technologického zastarávania informačných systémov verejnej správy. Podľa ministerstva financií sa súčasná infraštruktúra dátových centier a komunikačných technológií vyznačuje obmedzeným výkonom, rastúcimi bezpečnostnými rizikami a nedostatočnou pripravenosťou na narastajúce požiadavky digitálnych služieb. Významná časť infraštruktúry už nespĺňa moderné prevádzkové ani kybernetické bezpečnostné štandardy, čo môže negatívne vplývať na spoľahlivosť a odolnosť kritických štátnych systémov.
Modernizácia technologického zázemia
Najväčšia časť financií smeruje do modernizácie technologického zázemia DataCentra a Finančného riaditeľstva SR. Investície majú zabezpečiť výmenu zastaranej serverovej a úložiskovej infraštruktúry, modernizáciu systémov zálohovania, obnovu bezpečnostných technológií či modernizáciu podporných zariadení vrátane záložných zdrojov energie a protipožiarnych systémov.
Ministerstvo financií argumentuje, že bez rozsiahlej obnovy by sa zvyšovalo riziko výpadkov, kybernetických incidentov a technologických obmedzení pri poskytovaní verejných služieb.
„Súčasný stav infraštruktúry informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe, vrátane kľúčových kapacít dátových centier, sa vyznačuje výraznou technologickou zastaranosťou, obmedzeným výkonom a rastúcimi bezpečnostnými rizikami,“ uvádza ministerstvo financií v schválenom materiáli.
Rozšírenie CES o sedem verejných nemocníc
Modernizácia má zároveň vytvoriť podmienky na ďalšiu digitálnu transformáciu verejnej správy. Nové technológie majú zvýšiť výkon, spoľahlivosť a škálovateľnosť systémov, pričom štát očakáva aj lepší súlad s národnými a európskymi pravidlami kybernetickej bezpečnosti.
Súčasťou projektu je aj rozšírenie Centrálneho ekonomického systému (CES) o sedem verejných nemocníc. Do jednotného systému sa zapoja Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica Nitra, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Fakultná nemocnica Trnava, Národný onkologický ústav v Bratislave a Národný ústav detských chorôb.
Rozvoj systému okamžitých platieb
Podľa ministerstva má centralizácia ekonomických agend priniesť vyššiu efektivitu finančného riadenia, kvalitnejšie reportovanie a lepšiu konzistenciu dát. Nemocnice budú využívať jednotné metodiky, dátové štruktúry a informačné nástroje, čím sa má znížiť duplicita procesov a posilniť transparentnosť hospodárenia.
Významnou časťou schváleného balíka je aj ďalší rozvoj systému okamžitých platieb v Štátnej pokladnici. Investícia nadväzuje na implementáciu európskej infraštruktúry TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), ktorá umožňuje realizovať platby nepretržite počas celého roka a pripisovať ich na účet príjemcu do desiatich sekúnd.
Ďalšie technologické kapacity
Štátna pokladnica už zaviedla prichádzajúce okamžité platby začiatkom roka 2025 a odchádzajúce platby v októbri minulého roka. Následne spustila aj službu overenia príjemcu, ktorá preveruje identitu vlastníka účtu ešte pred uskutočnením prevodu. Nové financovanie má zabezpečiť ďalšie technologické kapacity potrebné na bezproblémovú prevádzku systému.
Prínosy okamžitých platieb presahujú samotnú verejnú správu. Rýchlejšie spracovanie transakcií znamená promptnejšie vyplácanie sociálnych dávok, rýchlejší príjem daňových platieb do štátneho rozpočtu a efektívnejšie finančné operácie pre štátne organizácie, občanov aj podnikateľský sektor.
Celkové financovanie vo výške 17,3 milióna eur bude zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Z tejto sumy tvorí približne 14,2 milióna eur samotné financovanie projektov a viac ako 3 milióny eur predstavujú zdroje určené na úhradu dane z pridanej hodnoty. Všetky investície musia byť podľa pravidiel Plánu obnovy dokončené najneskôr do 30. júna 2026.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila miliónové investície do IT. Na rade sú nemocnice, dane aj štátne platby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Centrálny ekonomický systém Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Plán obnovy a odolnosti Štátna pokladnica
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