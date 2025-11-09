|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 9.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Teodor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. novembra 2025
O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kaucia Minister vnútra SR monitor O 5 minút 12 Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky PSK Prešovský samosprávny kraj Voľby
V rámci návrhu navrhol, aby strany, ktoré sa chcú uchádzať o mandáty v národnom parlamente, platili namiesto súčasných 17-tisíc eur volebnú kauciu 50-tisíc eur. Aj v prípade ...
Zdieľať
9.11.2025 (SITA.sk) - V rámci návrhu navrhol, aby strany, ktoré sa chcú uchádzať o mandáty v národnom parlamente, platili namiesto súčasných 17-tisíc eur volebnú kauciu 50-tisíc eur. Aj v prípade europarlamentu bolo navrhované zvýšenie tejto sumy.
Minister vnútra v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 dodal, že návrh prešiel medzirezortným pripomienkovacím konaním, diskutovať ešte budú. V relácii sa tiež Šutaj Eštok vyjadril, že je za predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov.
S touto myšlienkou prišiel nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD), návrh sa ale stretol s odporom predstaviteľov samospráv, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá a najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.
Šutaj Eštok je toho názoru, že by sa už mohlo predĺžiť aj aktuálne volebné obdobie samospráv, no chýba podpora na potrebnú zmenu ústavy. Ministrov diskusný oponent, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), a zároveň predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský nesúhlasí.
„Pravidlá sa nemenia počas hry," zdôraznil. Majerský tiež pripustil, že je možné, že bude obhajovať post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý v súčasnosti zastáva.
To, či povedie KDH do nasledujúcich parlamentných volieb, ktoré by sa mali konať v roku 2027, bude na rozhodnutí orgánov strany. Vyjadril sa, že ho teší, že KDH ľudia volia skôr pre hodnoty, než pre osobu lídra.
Zdroj: SITA.sk - O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
Termín komunálnych volieb
Minister vnútra v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12 dodal, že návrh prešiel medzirezortným pripomienkovacím konaním, diskutovať ešte budú. V relácii sa tiež Šutaj Eštok vyjadril, že je za predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov.
S touto myšlienkou prišiel nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD), návrh sa ale stretol s odporom predstaviteľov samospráv, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá a najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.
Rozhodnutie orgánov strany
Šutaj Eštok je toho názoru, že by sa už mohlo predĺžiť aj aktuálne volebné obdobie samospráv, no chýba podpora na potrebnú zmenu ústavy. Ministrov diskusný oponent, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), a zároveň predseda Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský nesúhlasí.
„Pravidlá sa nemenia počas hry," zdôraznil. Majerský tiež pripustil, že je možné, že bude obhajovať post predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý v súčasnosti zastáva.
To, či povedie KDH do nasledujúcich parlamentných volieb, ktoré by sa mali konať v roku 2027, bude na rozhodnutí orgánov strany. Vyjadril sa, že ho teší, že KDH ľudia volia skôr pre hodnoty, než pre osobu lídra.
Zdroj: SITA.sk - O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kaucia Minister vnútra SR monitor O 5 minút 12 Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky PSK Prešovský samosprávny kraj Voľby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami
Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami
<< predchádzajúci článok
Obce nemajú peniaze na obnovu budov, absentuje aj kvalitný dialóg medzi štátom, samosprávami a odborníkmi
Obce nemajú peniaze na obnovu budov, absentuje aj kvalitný dialóg medzi štátom, samosprávami a odborníkmi