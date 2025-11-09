Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Teodor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. novembra 2025

Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami


Tagy: Bábätko trest odňatia slobody trnavská polícia Týranie dieťaťa

Policajti riešia prípad týrania 4-mesačného bábätka. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v ...



Zdieľať
titulka policia 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Policajti riešia prípad týrania 4-mesačného bábätka. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave, zaoberajú sa mimoriadne závažným prípadom. Štvormesačné dieťa v piatok (7. novembra) dopoludnia previezli do jednej z bratislavských nemocníc s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami.


„Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti a po zistení prvotných informácií si prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Galanty," uviedla polícia.

Ako policajti ďalej informovali, okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie rodičom dieťaťa, 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, a to za zločin týrania blízkej a zverenej osoby.

„Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie," uviedli z KR PZ v Trnave s tým, že v prípade dokázania viny hrozí rodičom bábätka trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bábätko trest odňatia slobody trnavská polícia Týranie dieťaťa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie
<< predchádzajúci článok
O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 