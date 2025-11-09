|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 9.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Teodor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. novembra 2025
Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami
Policajti riešia prípad týrania 4-mesačného bábätka. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v ...
Zdieľať
9.11.2025 (SITA.sk) - Policajti riešia prípad týrania 4-mesačného bábätka. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave, zaoberajú sa mimoriadne závažným prípadom. Štvormesačné dieťa v piatok (7. novembra) dopoludnia previezli do jednej z bratislavských nemocníc s viacerými vážnymi, život ohrozujúcimi zraneniami.
„Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti a po zistení prvotných informácií si prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Galanty," uviedla polícia.
Ako policajti ďalej informovali, okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie rodičom dieťaťa, 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, a to za zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
„Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie," uviedli z KR PZ v Trnave s tým, že v prípade dokázania viny hrozí rodičom bábätka trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami © SITA Všetky práva vyhradené.
„Podľa predbežných zistení vzniklo dôvodné podozrenie, že dieťa mohlo byť týrané. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti a po zistení prvotných informácií si prípad prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície z Galanty," uviedla polícia.
Ako policajti ďalej informovali, okresný vyšetrovateľ vzniesol obvinenie rodičom dieťaťa, 19-ročnej žene a 21-ročnému mužovi, a to za zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
„Obaja rodičia boli zadržaní a v súčasnosti sa nachádzajú v cele policajného zaistenia. Spis bol predložený okresnému prokurátorovi s návrhom na ich väzobné stíhanie," uviedli z KR PZ v Trnave s tým, že v prípade dokázania viny hrozí rodičom bábätka trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Polícia rieši prípad týrania 4-mesačného bábätka, dieťa previezli do nemocnice s život ohrozujúcimi zraneniami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie
Opozícia sa spolu stretne počas Dňa boja za slobodu a demokraciu, uskutoční sa aj občianske zhromaždenie
<< predchádzajúci článok
O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok
O zvyšovaní volebnej kaucie ešte budú diskutovať, informoval minister Šutaj Eštok