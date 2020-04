O2 predstavilo novú ponuku na prvej virtuálnej tlačovej konferencii na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na súčasnú situáciu, v ktorej si ťažko možno predstaviť podujatia s fyzickou účasťou spíkrov a novinárov, operátor O2 zareagoval rýchlo a ako prvý hráč preniesol celú plánovanú tlačovú konferenciu do virtuálneho priestoru. Formou unikátnej prvej virtuálnej tlačovej konferencie tak v stredu 15. apríla predstavil nový posun v telekomunikačnej oblasti, kedy predstavil prvé paušály s nekonečným objemom dát vo forme fakturovaných služieb a spolu s výhodami, ktoré sú s nimi spojené, ako napríklad bonus na telefón.Prvenstvo si tak pripísal aj vo forme prezentácie, keďže išlo o prvú virtuálnu tlačovú konferenciu na Slovensku, ktorá sa nekonala iba vytvorením digitálneho meetingu prostredníctvom online platforiem, ale vo virtuálnom štúdiu vytvorenom pre tento účel na mieru.Unikátom bolo, že jednotliví rečníci sa nenachádzali spolu v jednom štúdiu, ale každý z nich sa mohol vysielať z iného miesta bez toho, aby bol nutný fyzický kontakt. Virtuálne štúdio ponúklo okrem virtuálneho spojenia jednotlivých rečníkov aj prakticky neobmedzené grafické možnosti, ako aj profesionálny obraz a zvuk."Aj keď máme v O2 radi ľudský kontakt, v súčasnej situácii obmedzení súvisiacich s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sme museli zvoliť nový prístup. Keďže súčasná nepredvídateľná doba si vyžaduje flexibilitu a rýchle reakcie, ako operátor, ktorý rád experimentuje a skúša nové prístupy sme chceli samozrejme zareagovať rýchlo. Vnímame to ako skvelú a prirodzenú príležitosť skúšať nové riešenia, ktoré nielen reflektujú súčasné požiadavky, ale sú zároveň aj efektívne, zodpovedné a ekologické, pričom naznačujú aj budúce trendy v komunikácii," hovorí Tereza Molnár, šéfka komunikácie mobilného operátora O2.Každý pozvaný redaktor dostal spolu s pozvánkou unikátny link, prostredníctvom ktorého sa mohol zúčastniť tohto live eventu. V reálnom čase zároveň mohli zástupcovia jednotlivých redakcií virtuálne klásť aj otázky."Aby sme zachovali aj to, čo robí tlačovú konferenciu autentickou, nechýbala ani možnosť klásť novinárske otázky. Tie mohli pozvaní novinári klásť cez integrovanú platformu a boli live zodpovedané spíkrami," dodáva Tereza Molnár.Vo webovom rozhraní konferencie si po skončení eventu našli redaktori aj kompletný press kit s materiálmi.Link z prvej virtuálnej tlačovej konferencie O2 zverejnilo aj na svojom Youtube kanáli, teda aj samotní zákazníci alebo široká verejnosť sa mohli stať súčasťou živého predstavenia neobmedzených O2 SMART Paušálov.Na kreatívnom virtuálnom riešení a technickom zabezpečení O2 spolupracovalo s tímom z agentúry Creative Pro Group.Informačný servis