Chceme ísť príkladom, ministri a poslanci OĽaNO chcú pravidelne prispievať do Fondu vzájomnej pomoci

17.4.2020 - Ministri a poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) budú pravidelne prispievať do Fondu vzájomnej pomoci. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.Vytvorenie fondu, ktorý je zriadený na Úrade vlády SR, ohlásil predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) 1. apríla. Do fondu plánuje odovzdávať celý svoj premiérsky plat. Údaje sú zverejnené na webovej stránke úradu vlády. Výška príspevku nie je limitovaná.Šipoš ďalej priblížil, že do fondu môže prispievať ktokoľvek, kto chce pomôcť ľuďom postihnutým koronakrízou.„Poslanci a ministri za naše hnutie budú pravidelne prispievať. Chceme byť solidárni a ísť príkladom. Hlavne pomôcť ľuďom, ktorých postihla kríza, no zákon ešte nie je nastavený tak, aby im pomohol," ozrejmil predseda poslaneckého klubu OĽaNO.Doplnil, že je to transparentný účet, takže je vidieť, kto a koľko do fondu prispel. Taktiež bude podľa jeho slov viditeľné, kde, komu a v akej výške tie peniaze pôjdu.Vyzval aj poslancov parlamentu za ostatné politické strany, hlavne za opozíciu, aby prispeli a podieľali sa na takejto forme pomoci.Poslanec NR SR za OĽaNO Kristián Čekovský na tlačovej konferencii povedal, že jednotliví poslanci hnutia prispievajú sumou 500 eur.„Výška príspevku poslancov však závisí aj od toho, kedy sa ujali svojho mandátu. Tí, ktorí do pléna nastúpili 1. apríla ako náhradníci, majú oveľa nižšie platy ako tí, ktorí sa mandátov ujali 1. marca. Pochopiteľne je v takých prípadoch aj ich príspevok nižší," vysvetlil Čekovský a dodal, že v týchto dňoch je na účte príspevok od OĽaNO v celkovej výške 30-tisíc eur.