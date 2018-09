Obama a Bush mladší vzdali poslednú poctu zosnulému McCainovi

Bývalý prezident USA Barack Obama a bývalý viceprezident Al Gore sa rozprávajú s bývalou prvou dámou Laurou Bushovou na poslednej rozlúčke so zosnulým senátorom Johnom McCainom vo Washingtone, 2. septembra 2018. V pozadí je Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. septembra (TASR) - Vo washingtonskej Katedrále svätých Petra a Pavla sa v sobotu konala oficiálna posledná rozlúčka so zosnulým americkým republikánskym senátorom Johnom McCainom. Jeho rakva zostala počas noci v Kapitole, kam ju deň predtým previezli z jeho domovského štátu Arizona.So smútočným prejavom vystúpili dvaja bývalí prezidenti USA - Barack Obama, demokrat, ktorý McCaina porazil v prezidentských voľbách v roku 2008, a George W. Bush, jeho republikánsky kolega, ktorý na McCainov úkor získal nomináciu Republikánskej strany (GOP) do zápasu o Biely dom v roku 2000, informuje agentúra AP.Obama i Bush sa zúčastnili na obrade na prianie, ktoré McCain vyslovil na sklonku života, pričom prítomnosť súčasného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa si arizonský senátor na päťdňovom podujatí neželal. Medzi zúčastnenými však bola Ivanka Trumpová s manželom Jaredom Kushnerom - obaja poradcovia v Bielom dome.Medzi ďalšími pozvanými hosťami figurovali ukrajinský prezident Petro Porošenko, bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili a najvyšší predstavitelia pobaltských štátov, ktoré sú v súčasnosti členmi NATO.Bush v pohrebnej reči vyzdvihol McCainovu "kombináciu odvahy a slušnosti". Senátora označil za človeka, ktorý "mal odpor k zneužívaniu moci".vyhlásil vo washingtonskej katedrále Bush mladší.Po ňom sa slova ujal prvý černošský prezident USA Obama.uviedol.Medzi ďalšími rečníkmi bol bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger či McCainova dcéra Meghan, ktorá vyhlásila, ženarážajúc na Trumpov predvolebný slogan "Spravme Ameriku opäť veľkou". Trump bol v čase pohrebu na svojom golfovom ihrisku.Medzi členmi čestnej stráže pri rakve sa vystriedalo i niekoľko prominentných osobností - herec Warren Beatty, ruský disident Vladimir Kara-Murza, bývalý viceprezident Joe Biden, bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, zakladateľ spoločnosti FedEx Fred Smith alebo investor Ronald Perelman a viacero bývalých senátorov.McCaina pochovajú v nedeľu po súkromnej rozlúčke na cintoríne Námornej akadémie Spojených štátov (USNA) v Annapolise v štáte Maryland. McCain zomrel 25. augusta na rakovinu mozgu vo veku 81 rokov.