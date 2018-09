Tisíce ľudí demonštrovali v Chemnitzi proti migrantom i proti násiliu

Na snímke demonštranti s portrétmi obetí údajných útokov migrantov počas pochodu na pamiatku muža, ktorý zomrel na následky bodných zranení utŕžených po predchádzajúcej potýčke, ako aj proti "nútenému multikulturalizmu" v Chemnitzi v Nemecku 1. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chemnitz 2. septembra (TASR) - Za mohutného sprievodu polície vyšlo v sobotu do ulíc nemeckého mesta Chemnitz približne 8000 ľudí z rôznych táborov, aby sa zúčastnili na viacerých demonštráciách po tamojších násilných udalostiach. Polícia hlásila ojedinelé potýčky, väčšina účastníkov sa však večer začala pokojne rozchádzať, informovala agentúra DPA.Chemnitz sa stal stredobodom debaty o cudzincoch v nemeckej spoločnosti po tom, ako v meste minulú nedeľu (26. augusta) dobodali na smrť 35-ročného Nemca. Dvoch podozrivých z činu, Iračana a Sýrčana, zadržali a umiestnili do vyšetrovacej väzby.V uplynulom týždni mesto zažilo viaceré pochody a protesty organizované pravicovými skupinami, počas ktorých sa objavili správy o útokoch na okoloidúcich cudzincov, i protidemonštrácie. Pokým jedna strana obhajuje multikulturalizmus, druhá tvrdí, že neobmedzená imigrácie urobila Nemecko menej bezpečným, píše DPA.Týždeň po smrtiacom útoku a následných nepokojoch sa v sobotu zúčastnilo približne 4500 ľudí na spoločnom pochode pravicovopopulistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a xenofóbnej iniciatívy Pegida. Pridali sa k nim aj demonštranti z pravicovopopulistického občianskeho hnutia Pro Chemnitz.Mnohí niesli transparenty s nápismi "My sme ľud" a "Merkelová musí odísť", ktorým poukazovali na kontroverznú migračnú politiku kancelárky Angely Merkelovej.Súbežne sa okolo 3500 ľudí zhromaždilo na demonštrácii za pokoj a proti násiliu a xenofóbii - so sloganmi ako "Chemnitz bez nacistov" či "Srdce namiesto štvania".Atmosféra v centre mesta bola počas týchto podujatí postupne čoraz viac napätá, uviedla DPA. Pochod pravicových demonštrantov sa večer pohyboval len pomaly a po neskorom začiatku ho zastavili a následne za hlasných protestov ukončila polícia, ktorá priviezla aj vodné delá. Veľká časť účastníkov však spočiatku odmietala z miesta odísť.Polícia oznámila, že protidemonštranti sa predtým pokúsili dostať sa na trasu pochodu. Na Twitteri uviedla, že jej príslušníci boli miestami nútení použiť silu, preto znova apelovala na zdržanie sa násilia. Miestne bezpečnostné zložky posilnili aj policajti z iných spolkových krajín i Spolková polícia.