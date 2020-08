Obamová vyzvala na voľbu Bidena a otvorene sa pustila aj do Trumpa, je to zlý prezident

Vysvetliť Trumpovu vládu deťom je náročné

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa začal štvordňový zjazd americkej Demokratickej strany, ktorý sa pre pandémiu koronavírusu koná najmä v online priestore. Počas prvého večera podujatia, ktoré by malo kulminovať nomináciou niekdajšieho viceprezidenta Joea Bidena na prezidentského kandidáta a senátorky Kamaly Harrisovej za viceprezidentku, bola hlavnou hviezdou bývalá prvá dáma Michelle Obamová V prednahratom videu podporila Bidena s tým, že je to mimoriadne slušný človek, ktorý "vie, čo je potrebné na záchranu ekonomiky, porazenie pandémie a vedenie našej krajiny". "Musíme hlasovať za Joea Bidena, ako keby od toho záviseli naše životy," vyzvala Obamová voličov.Manželka exprezidenta Baracka Obamu však pritiahla pozornosť najmä značnou kritikou súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa "Vždy, keď sa obrátime na tento Biely dom za vodcovstvom a útechou alebo akýmkoľvek zdaním stability, namiesto toho získame chaos, rozpor a úplnú a absolútnu absenciu empatie," vyhlásila Obamová, ktorá okrem iného uviedla, že vysvetliť ostatné štyri roky jeho vlády americkým deťom je náročné."Vidia našich vodcov, ktorí označujú spoluobčanov za nepriateľov štátu, zatiaľ čo povzbudzujú bielych rasistov s pochodňami. V hrôze sledujú, ako deti rozdeľujú od rodín a dávajú do klietok a na pokojné protesty používajú slzný sprej a gumové projektily pre príležitosť na fotenie," uviedla tiež."Donald Trump je zlý prezident pre našu krajinu. Mal viac než dosť času na to, aby dokázal, že túto prácu dokáže robiť, ale očividne je to na neho priveľa. Jednoducho nedokáže byť tým, koho potrebujeme," uzavrela Obamová.Počas otváracieho večera nominačného zjazdu, ktorý moderovala herečka Eva Longoria Bastón, sa prostredníctvom videa prihovoril aj Bidenov demokratický konkurent, vermontský senátor Bernie Sanders . Ten upozornil na dôležitosť volieb a voličov druhých kandidátov a Trumpa varoval pred tým, že je v "stávke budúcnosť našej demokracie... ekonomiky.... našej planéty". "Nero hral (na lýre, pozn. red), keď horel Rím, Trum golfuje," dodal.Bidena počas večera podporili aj štyria prominentní republikáni - niekdajší guvernér Ohia John Kasich, ktorý vyzval ľudí, aby neumožnili Trumpovi vládnuť aj v druhom funkčnom období, kalifornská podnikateľka Meg Whitman, bývalá guvernérka New Jersey Christine Whitman a bývalá newyorská kongresmanka Susan Molinari.Kasicha, ktorý kandidoval proti Trumpovi v roku 2016, súčasný prezident skritizoval. Počas cesty z Minnesoty a Wisconsinu pre britskú BBC uviedol, že politik "bol nula ako republikán a bude nula aj ako demokrat".Súčasťou prvého večera zjazdu, ktorý nesie názov "My ľudia" (odkaz na prvé slová americkej ústavy, pozn. red), boli aj prednahraté správy každodenných Američanov vrátane niekdajších voličov Trumpa a ženy, ktorá viní prezidenta zo smrti svojho otca na ochorenie COVID-19.V utorok budú súčasťou zjazdu príhovory niekdajšieho prezidenta Billa Clintona a kongresmanky Alexandrie Ocasio-Cortezovej, v stredu budú rečniť Barack Obama , bývalá demokratická nominantka na prezidentku Hillary Clintonová a senátorka Elizabeth Warrenová , vo štvrtok zo svojho domovského štátu Delaware bude mať napokon príhovor Biden.Harrisová v stredu prijme nomináciu na viceprezidentku, pričom je prvá černošská kandidátka na tento post. Republikáni budú mať svoj zjazd na budúci týždeň.Trump v pondelok potvrdil, že prijme republikánsku nomináciu počas prejavu, ktorý sa uskutoční naživo v Bielom dome. Jeho plány skritizovali demokrati a dokonca aj niektorí republikáni. Prezidentské voľby sa budú konať 3. novembra.