Zamestnanec Mestského úradu v Ružomberku má koronavírus, mesto obmedzilo stránkové hodiny

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Jednému zo zamestnancov Mestského úradu v Ružomberku potvrdili nákazu koronavírusom . Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Viktor Mydlo. Podľa jeho slov všetci zamestnanci úradu boli nahlásení Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši a v krátkom čase absolvujú testy. Primátora Igora Čombora už otestovali, výsledky by mali byť známe popoludní."V piatok 14. augusta sa u zamestnanca prejavili príznaky, ktoré sa neskôr rozvinuli do straty chuti a čuchu. Testovaný bol 17. augusta v ranných hodinách a v neskorších popoludňajších mu bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Zamestnanec je v domácej karanténe s ľahkým priebehom ochorenia," uviedol Mydlo s tým, že ide o člena vedenia mesta.V utorok 18. augusta bol mestský úrad z technických príčin uzatvorený. "Krízové vedenie mesta sa zhodlo na prinavrátení pôvodného režimu, ktorý pozostával zo zmeny stránkových dní, zmeny vstupu do budovy a prijatia epidemických opatrení. Po novom sú stránkové dni v pondelok, stredu a piatok. Vstup do budovy bude možný len z bočného vchodu. Každému, kto do úradu vstúpi odmerajú telesnú teplotu a zaevidujú ho," poznamenal Mydlo.