Obavy Slovenska vzbudzuje sedemnásť inváznych nepôvodných druhov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta - Obavy Slovenska vzbudzuje sedem inváznych nepôvodných druhov rastlín a desať druhov živočíchov. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Vydanie zoznamu je podľa neho jedným z krokov, ktoré sú potrebné na zosúladenie slovenskej legislatívy s legislatívou EÚ.Do zoznamu inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy SR chce ministerstvo zaradiť beztvarec krovitý, ambróziu palinolistú, pohánkovec, kustovnicu cudziu, javorovec jaseňolistý, zlatobyľ kanadskú a zlatobyľ obrovskú. Na zoznam inváznych nepôvodných druhov živočíchov sa dostanú sumček čierny, slizovec iberijský, korytnačka maľovaná, pichľavka siná, norok americký, býčko piesočný, býčko nahotemenný, býčko hlavatý, býčko čiernoústy a škľabka ázijská.Vytvorenie zoznamov súvisí so schválením zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov. Ten má napríklad umožniť Štátnej ochrane prírody SR pri odstraňovaní inváznych nepôvodných druhov vstupovať aj na cudzí pozemok.Nový zákon privítali aj ochranári zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/Birdlife. Tí upozornili, že napríklad norky americké, ktoré sa na Slovensku vyskytujú od roku 2011, zdecimovali populácie niektorých vodných vtákov na Dunaji takmer o tri štvrtiny.