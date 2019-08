Krištáľové krídlo začalo nominačnú kampaň na ocenenia osobností

Krištáľové krídlo. Foto: TASR/Edmund Örszik Foto: TASR/Edmund Örszik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Krištáľové krídlo opäť hľadá výnimočné slovenské osobnosti, ktoré v roku 2019 dosiahli jedinečný úspech. V čase do 20. októbra môže favorita na prestížne ocenenie za rok 2019 navrhnúť aj verejnosť prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.kristalovekridlo.sk.Krištáľové krídlo je tradíciou a hlasom slovenskej verejnosti, ktorá si chce uctiť a pamätať svoje veľké osobnosti a ich významné úspechy. Má za sebou úspešných 22 rokov udeľovania ocenení v desiatich kategóriách za konkrétny počin v danom roku v oblasti spoločenského, hospodárskeho, vedeckého, športového, kultúrneho života ako aj mimoriadnu cenu. TASR informovala PR manažérka Viktória Krnáčová.Minulý ročník Krištáľového krídla priniesol novú kategóriu Inovácie a startupy.uviedla pre médiá autorka a producentka Krištáľového krídla Mária Vaškovičová.Online formulár na zaslanie návrhu nominácie za rok 2019 si záujemcovia nájdu na stránke Krištáľového krídla https://kristalovekridlo.sk/online-nominacia/. Všetky zaregistrované návrhy na nominácie sú starostlivo posudzované na zasadnutiach odborných porôt. Každý rok robia organizátori výmenu niektorých členov porôt, aby dostali príležitosť rozhodovať čerství laureáti a iní odborníci. Výsledok týchto zmien je hlavne v tom, že sa rozširuje profesionalita porotcov do rôznych oblastí. Minulý rok napríklad výrazne prekvapila nominácia MUDr. Kristíny Križanovej, ktorá je nestorkou a priekopníčkou paliatívnej medicíny na Slovensku. V 23. ročníku sa k stálym členom pripoja čerstvý laureát výtvarného umenia Ján Ťapák, v kategórii hudba laureát Miroslav Dvorský, v kategórii šport laureát Matej Tóth, v populárnej hudbe scenáristka Oľga Záblacká či producent Jaroslav Slávik. Porotcovia do finále posunú v každej kategórii tri osobnosti. Laureáti jednotlivých kategórií budú vyhlásení v priamom prenose Jednotky RTVS 9. februára 2020 počas galavečera v novej budove SND.