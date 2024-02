Obavy verejnosti o fungovanie SlS sú opodstatnené, podľa Dubéciho vláda používa praktiky „východnej Európy 90-tych rokov“

Schvaľovanie presunov právomoci

Števulová upozornila na dvojstupňový proces

Doplnenie štatútu SIS

27.2.2024 (SITA.sk) - Obavy verejnosti v súvislosti so zmenou štatútu Slovenskej informačnej služby sú opodstatnené. Uviedol to pre médiá opozičný poslanec Martin Dubéci Progresívne Slovensko ) po tom, čo sa oboznámil so zmenami, ktoré boli schválené vládou vo vyhradenom režime.„To, čo sa píše v médiách, je naozaj to, čo je v tých dokumentoch," povedal Dubéci. Zároveň kritizoval, že utajované schvaľovanie presunov právomocí v takej dôležitej oblasti, ako je spravodajská služba, je praktikou „východnej Európy 90-tych rokov".„Šéf spravodajskej služby sa ide meniť interným utajovaným predpisom," vyhlásil Dubéci s tým, že jedna z najvážnejších vecí, ktorá sa deje v tejto krajine sa deje „poza búčky" zneužívaním ustanovení o ochrana utajovaných skutočností. „Takto sa nevyberá šéf tajnej služby" zdôraznil Dubéci.Dubéciho stranícka kolegyňa Zuzana Števulová doplnila, že je „zjavne na spadnutie" odvolanie Pavla Gašpara z funkcie štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti . Práve o ňom sa pritom hovorí ako o potenciálnom námestníkovi riaditeľa SIS. Zároveň Števulová zdôraznila, že dvojstupňový proces, v ktorom šéfa tajnej služby najskôr odobrí vláda a nakoniec hlava, štátu nie je náhodný.„Vieme, že keď si túto kompetenciu prisvojil Vladimír Mečiar a menoval Ivana Lexu do čela SIS, tak tajná služba sa dopustila vážnych nezákonností," dodala Števulová.Vláda pred niekoľkými dňami schválila doplnenie štatútu SIS, išlo o utajený materiál. Ešte pred tým vybrala na post šéfa SIS Pavla Gašpara, ktorý dosiaľ pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti. Zuzana Čaputová na margo toho, kedy vymenuje nového riaditeľa SIS, keďže ide o kompetenciu, ktorá prináleží hlave štátu, uviedla, že nevidí dôvod ponáhľať sa s takým dôležitým a zodpovedným rozhodnutím.Naznačila tiež, že to môže trvať i mesiace, pričom jej samotnej sa čoskoro končí prezidentský mandát. Vnímala tiež náznaky zo strany premiéra Roberta Fica , že by jej mohli túto kompetenciu odobrať, proti tejto možnosti sa ale postavil jeho koaličný partner Peter Pellegrini