Obavy z manipulácie volieb sú neopodstatnené. Politické strany len strašia voličov, aby ich získali na svoju stranu

Len jedenásť volebných sťažností

Model personálneho zloženia

Dvojfázový proces sčítavania

11.6.2023 (SITA.sk) - Obavy z manipulácie volieb pri sčítavaní hlasov. Zdôrazňuje to ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že spoľahlivé kontrolné mechanizmy falšovanie vylučujú.Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz je presvedčený, že strašenie možným zmanipulovaním volieb je. Jej účelom je podľa nehoa zároveňk zabezpečovaniu regulárneho priebehu volieb.Orosz zároveň dodal, že za vyše 30 rokov činnosti Ústavného súdu SR sa uskutočnilo osem parlamentných volieb, proti ktorým podali kandidujúce subjekty len 11 volebných sťažností, v ktorých namietali neústavnosť a nezákonnosť volieb. Všetky boli odmietnuté z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, resp. aj z ďalších zákonom stanovených dôvodov.„Už aj táto skutočnosť významnou mierou potvrdzuje vysokú mieru integrity, ako aj transparentnosti volieb do Národnej rady SR, ktorá je podmienená kvalitnou zákonnou úpravou a spoľahlivými kontrolnými mechanizmami,“ podčiarkol Orosz.Riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová pripomenula, že každý zaregistrovaný kandidujúci politický subjekt má právo delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Tam môžu dozerať na priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti a manuálne sčítavať hlasy.V Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán sú v rovnakom pomere zastúpení členovia delegovaní koaličnými a opozičnými stranami (5 + 5) na základe výsledkov posledných volieb do Národnej rady SR. Komisia je doplnená o štyroch ďalších členov delegovaných predsedom Ústavného súdu SR, predsedom Najvyššieho správneho súdu, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a generálnym prokurátorom.„Takýto model personálneho zloženia Štátnej komisie už sám o sebe predstavuje významnú záruku, že Štátna komisia bude svoju pôsobnosť pri zabezpečovaní regulárnosti priebehu volieb vykonávať objektívne a transparentne,“ povedal Orosz.Proces sčítavania hlasov pozostáva z dvoch fáz – manuálneho a elektronického sčítavania hlasov. Manuálne sčítavanie hlasov vykonávajú členovia okrskových volebných komisií delegovaní kandidujúcimi stranami. Výsledky zapíšu do elektronického formulára zápisnice v programe IVIS (integrovaný volebný informačný systém). Po vpísaní všetkých údajov prebehne logická kontrola. Ak je zápisnica je v poriadku, systém umožní jej vytlačenie. Ak systém zistí logické chyby, musia ich členovia okrskovej komisie opraviť.Vytlačenú zápisnicu členovia komisie podpíšu a elektronicky sa odošle. Po odoslaní sa zápisnica uzavrie a nikto nemá prístup na vykonanie zmien. Zápisnica sa cez volebnú noc nikam osobne nedoručuje. Nepodpísanie zápisnice členom komisie nemá vplyv na jej platnosť. Členovia, ktorí majú výhrady, ich môžu vyznačiť v zápisnici.„Samotné sčítavanie prebieha výlučne v informačnom systéme počnúc od začiatku druhej fázy. Vstup niekoho do zápisnice je nielen zákonný, ale aj technicky nemožný. Upravovať zápisnicu môžu na základe pridelených prístupových práv výlučne členovia okrskovej volebnej komisie,“ doplnila Chmelová.