Tragická nehoda pri obci Pribeta. O život prišla žena s manželom a dcérkou, prežilo iba batoľa (foto)

11.6.2023 (SITA.sk) - K mimoriadne tragickej dopravnej nehode v okrese Komárno letel v nedeľu popoludní záchranársky vrtuľník z Nitry. Ako informovala Zuzana Hopjaková Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE , pri čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel za obcou Pribeta utrpeli dve osoby zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Jedno dieťa bolo na mieste resuscitované, žiaľ, neúspešne.Nitrianski policajti neskôr informovali, že 37-ročný vodič vozidla Hyundai i30 z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s vozidlom Volvo XC 90.V Hyundai sa smrteľne zranil vodič, 31-ročná spolujazdkyňa a 8-ročné dievčatko. Z posádky tohto auta zrážku prežil len ročný chlapček, ktorý bol prevezený do nemocnice.Vodič a spolujazdec vo Volve sa zranili ľahšie. Posádka záchranárskeho vrtuľníka si do svojej starostlivosti prevzala 56-ročného pacienta z druhého vozidla, ktorý nárazom utrpel poranenie hrudníka. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky prevezený do FN v Nitre. Ďalší zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov."Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodal polícia.