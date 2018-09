Občan Lenín Vladimir si neželal Hitlera Albu Sáncheza za starostu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 21. septembra (TASR) - Vo voľbách starostu obce Yungar v provincii Áncash na západe Peru kandiduje aj Hitler Alba Sánchez. So žiadosťou neumožniť mu kandidovať sa nedávno na volebnú komisiu obrátil občan menom Lenín Vladimir Rodríguez Valverde. Informoval o tom spravodajský portál Peru21.Hitler Alba Sánchez zastával funkciu starostu obce Yungar už v rokoch 2011-14, keď kandidoval za centristickú stranu. Teraz sa o hlasy voličov uchádza v mene pravicovej strany My, Peru.V rozhovore pre médiá Hitler Alba Sánchez uviedol, že jeho protivníci či protikandidáti vo voľbách sa vždy snažili o jeho diskreditáciu kvôli jeho krstnému menu. Vyslovil predpoklad, že tak je to aj v najnovšom prípade. Ubezpečil však, že on jeSánchez predpokladá, že jeho otec mu meno - Hitler - vybral kvôli tomu, že "znie tak nezvyčajne". Tvrdí tiež, že otec nevedel, kto bol Adolf Hitler. Komunálny politik súčasne priznal, že zvažoval aj zmenu mena, ale napokon sa z úcty k svojim rodičom tejto myšlienky vzdal.Ako informovali peruánske médiá, volebná komisia zamietla Leninovu žiadosť, ktorá sa týkala zákazu kandidovania Hitlera Albu Sáncheza, pretože pre tento krok nenašla žiadne právne dôvody.V krajinách Latinskej Ameriky je zvykom dávať novorodencom mená na počesť historických osobností. Napríklad: prezidentom Ekvádoru je Lenín Moreno, ktorému toto krstné meno vybrali jeho ľavicovo orientovaní rodičia. Známy je aj Ilich Ramírez Sánchez, prezývaný Carlos, či Šakal - medzinárodne pôsobiaci ultraľavicový terorista zodpovedný za rad útokov v 70. a 80. rokoch 20. storočia.V Latinskej Amerike možno stretnúť aj ľudí s menami ako Napoleon, či Stalin.