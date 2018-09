Sme rodina: Slovenské pôdohospodárstvo prežíva jednu z najťažších kríz

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 21. septembra (TASR) - Slovenské pôdohospodárstvo prežíva podľa opozičného hnutia Sme rodina jednu z najväčších a najťažších kríz. Predstavitelia hnutia to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.zdôraznil predseda hnutia Boris Kollár.Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) bolo totiž saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až jún 2018 pasívne, a to v hodnote 875,5 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 40,8 %.Podľa Sme rodina sa teda na Slovensko doviezlo za prvý polrok o takmer 876 miliónov eur viac produktov, ako sa vyviezlo.zdôraznilo Sme rodina.Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní je podľa hnutia na základe posledných meraní 37,7 %. Zvyšok, viac ako 62 % potravín je z dovozu.Hnutie preto vyzvalo ministerstvo pôdohospodárstva a vládu, aby naplnili platnú, vládou schválenú koncepciu z 5. novembra 2014 o rozvoji potravinárskeho priemyslu. Tá má podľa Sme rodina za cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska na úroveň 80 % spotreby potravín.Hnutie zároveň avizovalo, že od októbra začne predstavovať vlastnú koncepciu rozvoja vidieka. Systém ekonomických a legislatívnych opatrení by mal podľa Sme rodina ukončiť dlhoročnú krízu poľnohospodárstva a ukáže aj cestu, ako nebyť potravinovo závislým štátom.