Občania majú právo odobrať moc politikom, ktorí sa spreneverili tejto krajine. Pellegrini ostro kritizoval nejasný postoj SaS (video)

Vypísanie predčasných volieb

Nejasný postoj SaS-ky

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Jedným zo základným práv občanov tejto krajiny je, že politikom dávajú do rúk moc, a preto musia mať aj právo politikovi moc odobrať, keď sa spreneverí tomu, čo nasľuboval vo voľbách alebo sa ukáže, že nemá nato spravovať veci verejné.Na tlačovej besede to konštatoval predseda opozičnej parlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini . Reagoval na utorňajšie hlasovanie o návrhu na zmenu ústavy, ktoré by umožnilo rozhodnutím parlamentu rozpustiť parlament, teda skrátiť jeho volebné obdobie, ale zároveň aj ponechať možnosť pre ľudí v referende požiadať o vypísanie predčasných volieb.Zmena ústavy je podľa predstaviteľov Hlasu-SD najelegantnejším spôsobom k predčasným voľbám. Zmena ústavy by však neznamenala vyhlásenie predčasných volieb.Predseda Hlasu-SD očakáva, že novela prejde prvým čítaním, ale nakoniec sa nepodarí celkovo novelu presadiť. „Vyrušili nás vyjadrenia predstaviteľov SaS, ktorí povedali, že budú trvať na pozmeňujúcom návrhu, aby v druhom čítaní bola odobratá možnosť ľuďom v referende vyjadriť svoj postoj. Takýto návrh v Hlase absolútne odmietame, pretože od začiatku tvrdíme, že moc sa má vrátiť do rúk ľudí na Slovensku. Budeme nabádať kolegov zo SaS, aby nesprznili túto novelu ústavy," povedal Pellegrini.Pellegrini skritizoval poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS) za snahu zmeniť novelu ústavy. „Ak sa pozrieme na pozíciu strany Sloboda a Solidarita, tak zatiaľ netušíme, čo to bude za stranu. Zatiaľ neukázali, či sa zaradili do radov opozície alebo budú v záujme nejakých vecí podporovať vládu pri živote. Pretože ani pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra sa nepostavili k hlasovaniu ako opozičná strana. SaS sa zdržala a prevzala na seba zodpovednosť, že súhlasí s tým ako minister vnútra pracuje a prikryla všetky jeho prešľapy. Budeme pozorne sledovať, ako sa budú správať ďalej, lebo zatiaľ to nie je jasné," povedal predseda Hlas-SD.Hlas-SD podporila aj avizovaný protivládny protest. „Hlas v plnej miere podporuje ľudí, ktorí mienia prejaviť svoj názor na túto vládu. Je to demokratické právo každého občana SR. Mnoho našich členov sa protestu plánuje zúčastniť, ale myslíme si, že treba podporovať hlavne ich občiansku časť. Rozhodli sme sa, že napriek tomu, že sa naši ľudia zúčastnia protestu, tak politickej časti a vystúpení sa Hlas nezúčastní," dodal Pellegrini.