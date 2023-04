Občania ohrození chudobou by mohli dostať príspevok 500 eur

Občania, ktorí sú ohrození chudobou, by mohli v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dostať jednorazový príspevok vo výške 500 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o pomoci obyvateľom ohrozených chudobou, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Peter Pellegrini, Richard Raši, Denisa Saková, Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš (všetci nezaradení).





Poslanci v dôvodovej správe uviedli, že finančný príspevok by mohol byť určený pre obyvateľov, ktorí sa podľa jednotnej európskej metodiky štatistického zisťovania chudoby nachádzajú v riziku príjmovej chudoby. Vychádzalo by sa pri tom z najaktuálnejších údajov ku dňu účinnosti zákona. Pri posudzovaní nároku na príspevok sa bude zohľadňovať každý typ domácnosti osobitne. Nárok na pomoc by mohla mať fyzická osoba, ak celoročný príjem v domácnosti, v ktorej žije, nepresiahol za rok 2022 12-násobok hranice rizika príjmovej chudoby za príslušný typ domácnosti. Na základe údajov za rok 2022 hranicu oznámi Štatistický úrad SR. Za každú domácnosť by mohla mať nárok na pomoc jedna fyzická osoba."Cieľovou skupinou pomoci sú rodičia nezaopatrených detí, poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie a peňažného príspevku na osobnú asistenciu, poberatelia dôchodkových dávok a ľudia odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi, ale aj iné fyzické osoby, ktoré sú ohrozené chudobou. V prípade posledných dvoch menovaných skupín fyzických osôb sú podmienky vzniku nároku na pomoc nastavené tak, aby ocenili ich aspoň minimálnu legálnu pracovnú aktivitu v roku 2022," priblížili poslanci v dôvodovej správe.Spomedzi občanov, ktorí nie sú poberatelia dôchodkovej dávky a nepatria medzi osoby s ťažkým životným postihnutím, budú mať nárok na pomoc ľudia, ktorí v roku 2022 preukázali pracovnú aktivitu.Ministerstvo financií (MF) SR vo svojom stanovisku uviedlo, že návrh má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom nie je uvedená kvantifikácia. Poslanci navrhujú účinnosť od 1. júla 2023.