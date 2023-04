Outfit do práce v znamení elegancie?

27.4.2023 (SITA.sk) - Vymyslieť elegantný a štýlový outfit do práce vie byť niekedy poriadnou skúškou ohňom. Hlavne vtedy, ak máte na to len niekoľko minút v rannom zhone. Ako si hravo poradiť aj s týmto problémom? Úplne jednoducho. Pripravte si váš pracovný look už vopred. S inšpiráciou vám pomôže módna značka F&F!Ak ste fanúšičkou ležérnej elegancie, vaším najobľúbenejším kúskom sa určite stanú elegantné dámske nohavice. Nosiť ich môžete naozaj s hocičím. Zárukou je originálny outfit na akúkoľvek príležitosť. Kombinácia s jednofarebným topom doplnená o ľahké sandále či topánky na opätku bude pôsobiť naozaj vkusne a štýlovo. Naopak, ak siahnete po bielej košeli a teniskách, vytvoríte si tak nadčasový a trendy outfit, v ktorom sa budete cítiť pohodlne, to vám garantujeme. Pozor si však dajte na kombináciu jednotlivých farieb a vzorov, aby váš výsledný look nepôsobil príliš chaoticky.Opätovný boom v posledných rokoch zažívajú aj ikonické sukne. Nebojte sa preto ani tohto módneho kúska a pokojne ich vytiahnite zo zadných častí vašich skríň. K puzdrovým sukniam odporúčame zvoliť elegantné blúzky. Touto kombináciou získate veľmi vkusný outfit v štýle smart casual. Obľúbenými sú tiež predlžené plisované sukne. Pri takomto strihu je však vhodnejšie, ak bude top zapravený.Najvďačnejším kúskom vášho šatníka sú jednoznačne šaty, v ktorých budete vyzerať vždy štýlovo a žensky. Počas skorých jarných dní vás dokonale zahrejú verzie s predĺženým rukávom vyrobené z priliehavej bavlnenej látky. S prvým slniečkom zas vytiahnite hravé kúsky so zaujímavými vzormi či farbami, ktoré hneď na prvý pohľad zaujmú. Presne také teraz nájdete aj v novej kolekcii módnej značky F&F.Ak vám vo vašom šatníku chýbajú elegantnejšie kúsky, určite sledujte facebookový profil módnej značky F&F . Neujde vám tak žiadna informácia o skvelých zľavách, kedy si ho môžete zaobstarať naozaj výhodne!Ďalšie inšpirácie nájdete aj na www.tesco.sk/ff/ Informačný servis