Občania Vranova nad Topľou dostanú pomoc, mesto vyčlenilo desať tisíc eur na obnovu škôd po živelnej pohrome

17.7.2024 (SITA.sk) - Mesto Vranov n/Topľou vyčlení zo svojho rozpočtu 10-tisíc eur na pomoc občanom postihnutých utorňajšou živelnou pohromou. Rozhodli o tom na svojom stredajšom rokovaní vranovskí mestskí poslanci, ktorí vyčlenili prostriedky z rezervného fondu na likvidáciu škôd, spočívajúcu v odstránení a oprave poškodených striech rodinných domov na území mesta.Polícia počas utorka evidovala v meste šesť poškodených striech na domoch a viacero popadaných stromov, ktoré poškodili aj tri autá. Upratovanie po veternej smršti má trvať niekoľko dní. Ako v tejto súvislosti uviedol primátor Ján Ragan , od živelnej udalosti sa snažia hľadať riešenia ako zmierniť občanom dopad kalamity, ktorá postihla najmä súkromné osoby.„Mesto ako také nemá veľké škody na majetku, ale je katastrofa, ak niekomu táto smršť zobrala strechu nad hlavou a poškodila rodinné domy. Sú to veľké finančné náklady, starosti so samotným uprataním a likvidáciou vecí, či náklady na stavené práce, ktoré ich čakajú. Preto sme hneď dnes schválili na zastupiteľstve čiastku 10-tisíc eur a budeme riešiť konkrétne prípad od prípadu,“ vysvetlil Ragan,Dodal, že sociálna komisia bude rokovať s obyvateľmi, ktorých udalosť postihla. Zistí rozsah škôd, aby sa čím skôr dostali vyčlenené peniaze k ľuďom.„Konkrétna výška pridelenej sumy bude predpokladám rozdielna, podľa toho aké poškodenie ktorý občan mal,“ poznamenal primátor. Okrem vyčlenenia financií sa mesto podľa neho snaží pomáhať aj prostredníctvom poskytnutia zamestnancov na koordinovanie činnosti pri upratovaní a radnica zabezpečila tiež kontajnery na odvoz sutín.Najväčšie škody podľa Ragana zaznamenali v severnej časti mesta na Sídlisku II, kde popadali stromy na autá. Najväčšie poškodenia stavieb sú na Dubníku, kde silný vietor strhol strechy na viacerých rodinných domoch. Priamo v majetku mesta nie sú škody veľké.„Zaznamenali sme určité poškodenia objektov škôl, respektíve bytových domov, stojísk na kontajnery, ale nie sú to tak vysoké škody, aby sme to museli teraz riešiť. V súčasnosti sa hlavne snažíme pomôcť občanom zmierniť ich nešťastie,“ skonštatoval primátor.Upratovacie práce v meste stále prebiehajú. „Pre nás vznikajú náklady s tým, že treba celé mesto upratať. Blato, štrk, lístie a konáre sa nachádzajú po cestách, chodníkoch, po zeleni a potrvá ešte niekoľko dní, kým to poupratujeme. Ale priorita je pritom pomôcť občanom,“ zopakoval Ragan.