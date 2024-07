Šimkovičovej ministerstvo pozdrží schválené žiadosti projektu Obnovme si svoj dom

Nová úprava zákona

Proces hodnotenia žiadostí

17.7.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR sa rozhodlo pozdržať schválené žiadosti projektu Obnovme si svoj dom do 1. augusta.Dôvodom je to, že rezort kultúry pracoval na projekte reštaurovania a obnovy kultúrnych pamiatok podľa pôvodného znenia zákona o rozpočtových pravidlách . Ten ale podľa MK SR neumožňuje žiadateľom dostatočný čas na čerpanie získaných prostriedkov.Začiatkom augusta ale vstupuje do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách.„Podľa novej úpravy zákona, bude mať žiadateľ k dispozícii až o sedemnásť mesiacov dlhší čas na vyčerpanie zdrojov," informovala riaditeľka Odboru komunukácie MK SR Petra Bačinská.„Zároveň chce vedenie ministerstva pristúpiť k obnove kultúrnych pamiatok čo najzodpovednejšie, preto bude schvaľovať vybraným projektom vyššie sumy, z ktorých budú opravy skutočne realizovateľné," dodala.Ministerstvo koncom mája informovalo, že spustilo proces hodnotenia žiadostí v programe Obnovme si svoj dom a vymenovalo členov hodnotiacich komisií.Tie by mali hodnotiť v tomto roku viac ako 990 projektových žiadostí. Krátko pred tým ministerstvo kritizovali viaceré opozičné parlamentné politické subjekty, hovorili o meškaní hodnotenia projektov, aj o ohrození projektu Obnovme si svoj dom.