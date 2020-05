Občania zo ZOMOS žiadajú Matoviča, aby zrušil zákaz účasti verejnosti na rokovaniach zastupiteľstiev

Netransparentné konanie

Otvárajú rezervné fondy a predávajú obecný majetok

Priestor na zneužívanie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2020 - Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) žiada premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby zákaz účasti verejnosti na rokovaniach obecných zastupiteľstiev zrušil. Uviedol to predseda ZOMOS Peter Uhlár v tlačovom vyhlásení, ktoré poskytol agentúre SITA.Reagoval v ňom na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) z 20. apríla, ktorým sa uložila samosprávam povinnosť vylúčiť verejnosť zo zasadnutí obecných zastupiteľstiev. Opatrenie podľa stanoviska združenia vytvára priestor na netransparentné konanie samospráv.Uhlár pripomenul, že počas koronakrízy sa uskutočnilo množstvo zasadnutí obecných zastupiteľstiev s účasťou verejnosti, a to bez akýchkoľvek následných epidemiologických problémov. S podnetom na riešenie situácie sa obrátili na Generálnu prokuratúru SR.ZOMOS varuje pred zneužitím situácie. Podľa neho je dobrovoľná účasť občanov na zasadnutí zastupiteľstiev v súčasnosti možná a žiadúca.Uhlár vysvetlil, že zastupiteľstvá práve v tomto období otvárajú rezervné fondy, predávajú obecný majetok či čerpajú úvery. Na združenie sa podľa jeho slov obracajú občania, ktorí upozorňujú na zneužívanie opatrenia hlavného hygienika v praxi.„Išlo o prípady, kedy zastupiteľstvo rokovalo o predaji majetku alebo o nových úveroch bez účasti verejnosti a bez obrazového a zvukového záznamu. Stretli sme sa i so zastupiteľstvom, kde nahrávať nedovolili ani poslancovi na svoj telefón,“ priblížil. Dodal, že sa na nich zároveň obracajú aj starostovia, ktorí chcú rokovať verejne, majú vhodný priestor aj záujem obyvateľov, ale obávajú sa pokút.Uhlár uviedol, že opatrenie z 20. apríla zašlo priďaleko a opravuje fungujúce veci, keďže pravidlá rokovania samospráv dostatočne upravila novela zákona o obecnom zriadení z 9. apríla.„Opatrenie nechtiac vytvorilo priestor na zneužívanie, čo určite nebolo jeho cieľom. Je v protismere k uvoľňovacím krokom vlády. A v neposlednom rade je podľa nás aj protizákonné,“ zdôraznil.Združenie sa preto obrátilo na Generálnu prokuratúru SR s podnetom na preskúmanie zákonnosti uvedeného opatrenia ÚVZ.Generálna prokuratúra SR podnet združenia prijala a 28. apríla začala vo veci konanie. Prokuratúra má na vybavenie podnetu v zmysle zákona lehotu dva mesiace. Uhlár upozornil, že dovtedy môže prísť v obciach a mestách k množstvu nevratných zlých rozhodnutí.