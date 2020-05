Americké tajné služby: Čína úmyselne tajila závažnosť koronavírusu

Americké tajné služby sa domnievajú, že Čína úmyselne tajila závažnosť koronavírusu, aby si nahromadila dostatok zdravotníckych ochranných prostriedkov. Informovala o tom v noci na pondelok tlačová agentúra AP.





Zo štvorstrannej správy amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť z dňa 1. mája vyplýva, že čínski lídri na začiatku januára "úmyselne zatajili závažnosť pandémie" nového koronavírusu.Správa prichádza v čase, keď administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zintenzívnila svoju kritiku Číny v súvislosti s koronavírusom.Podľa zmienenej analýzy Čína zvýšila dovoz zdravotníckych potrieb a ich vývoz znížila. Pokúsila sa to zakrývať tým, že "obmedzenia vývozu popierala" a "zdržiavala poskytovanie obchodných údajov".V správe sa tiež uvádza, že Čína zatajovala Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) informácie o "nákazlivej" povahe ochorenia COVID-19, aby si mohla objednať zdravotnícke prostriedky zo zahraničia, pričom prudko vzrástol nákup tvárových masiek, chirurgických plášťov a rukavíc.Trump trvá na tom, že Peking tajil dôležité informácie o prepuknutí choroby, a žiada, aby za to Čína niesla "zodpovednosť". V piatok vyhlásil, že videl dôkaz o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v nedeľu podľa agentúry AFP zašiel ešte ďalej, keď v rozhovore pre ABC vyhlásil, že o tom existuje "veľké množstvo" dôkazov. Súčasne však odmietol odpovedať na otázku, či podľa jeho názoru šlo o zámer Pekingu.Pompeo, ktorý je bývalým riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), taktiež uviedol, že sa stotožňuje so štvrtkovým vyhlásením komunity amerických spravodajských služieb, že nový druh koronavírusu nebol vyrobený človekom ani geneticky modifikovaný.