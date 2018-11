Obce sa môžu zapojiť do schémy bezplatného WiFi signálu

WiFi4EU. Foto: PrtScr/WiFi4EU Foto: PrtScr/WiFi4EU

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že nadchádzajúcu stredu o 13.00 h SEČ vyhlási výzvu pre mestá a obce na podanie žiadostí o zapojenie sa do schémy, čiže zón bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá.Výzva, ktorá je určená obciam alebo skupinám obcí v krajinách EÚ, bude otvorená do piatku 17.00 h SEČ.Dotačná schéma WiFi4EU poskytne do roku 2020 až 120.000 miliónov eur. Komisia upozornila, že podávanie žiadostí prebieha online a pre veľmi vysoký počet žiadateľov z celej Európy bol tento postup zjednodušený. Len čo sa obce alebo skupiny obcí zaregistrujú na vyhradenom portáli (www.wifi4eu.eu), budú môcť iba jedným kliknutím požiadať o poukážku v hodnote 15.000 eur.Záujem o dotačnú schému je veľký - podľa údajov EK už zaregistrovala svoje údaje viac ako pätina obcí z celej Európy. Tie obce, ktoré sa ešte nezaregistrovali a chcú byť zaradené do schémy WiFi4EU, môžu tak urobiť cez uvedený portál do stredy, do momentu spustenia výzvy.Pomocou 15-tisícovej poukážky bude môcť úspešná obec zaistiť technické vybavenie verejného internetu (routery, antény a pod.) na verejných priestranstvách, vrátane mestských hál, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí.Komisia zopakovala, že vyberie projekty podľa zásady. Z výzvy spustenej v stredu vzíde prvých 2800 úspešných obcí s poukážkou na 15.000 eur, pričom každý členský štát Únie má zaručené, že dostane aspoň 15 poukážok. Podmienkou EK je, že siete financované cez schému WiFi4EU budú pre ich používateľov zadarmo, bez reklamy a bez zbierania osobných údajov.Iniciatíva bude pokračovať v najbližších dvoch rokoch, keď exekutíva EÚ približne raz za šesť mesiacov spustí ďalšie výzvy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)