V EÚ sa na vybraných letiskách začnú testovať detektory lži

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Brusel/Praha 5. novembra (TASR) - Na vybraných európskych letiskách budú onedlho cestujúci prechádzať testom na detektoroch lži. Budú súčasťou projektu iBorderCtrl, financovaného Európskou úniou. Má zabrániť návalom pri pasových kontrolách a uľahčiť ochranu európskych hraníc. Projekt zatiaľ EÚ stál 4,5 milióna eur.Detektory sa budú spočiatku používať len na kontrolu osôb prilietajúcich do EÚ z tretích krajín. Overovacie testy sa začnú robiť na vybraných letiskách v Grécku, Maďarsku a v Lotyšsku. Podľa britských novín The Telegraph, na ktoré sa odvoláva český portál iDNES, o využitie tejto techniky prejavujú záujem aj Veľká Británia a Nemecko.Počítač požiada cestujúceho, aby nahral svoj pas a potom mu položí niekoľko otázok.americká televízna stanica CNN citovala Keeleyho Crocketta, spoluautora projektu. Počítač sa opýta aj na dôvod jeho cesty, prípadne na spôsob jej zaplatenia.Na rozpoznanie klamstva bude počítač používať kombináciu niekoľkých technológií. Tie by mu mali umožniť odhaliť klamárov s presnosťou na 85 %. Detektor bude hodnotiť výraz tváre preverovanej osoby. Ak o nej zapochybuje, privolá službu. Tá cestujúceho skontroluje rovnakým spôsobom, ako sa to robí teraz. Systém budú sledovať aj pracovníci pasovej služby a náhodne vyberú cestujúcich, ktorých skontrolujú.Počas polročného testovania sa budú na detektore preverovať len ľudia, ktorí s previerkou budú súhlasiť.Detektory, ktoré v minulosti pracovali s podobným programom (ale ich hlavnou úlohou nebolo odhaľovať klamárov), mali problémy pri rozlišovaní tvárí černochov a žien.povedal Crockett. Doplnil, že sa systém sa testami bude sám učiť a zdokonaľovať.