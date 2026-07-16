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16. júla 2026
Obce z Atlasu rómskych komunít dostanú podporu, na dostupné bývanie pôjde 30 miliónov eur
Tagy: Marginalizované komunity Nájomné bývanie Program Slovensko Rómske komunity Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
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16.7.2026 (SITA.sk) - Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil v pondelok dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Dostupné bývanie v obciach z Atlasu rómskych komunít“. „Chceme pokračovať
v podpore obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľov týchto obcí,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Cieľom výzvy je podporiť sociálno-ekonomického začlenenie najmä marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín, vrátane osôb s osobitnými potrebami, prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie dostupného bývania a poskytnutím služieb v oblasti bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity. Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur. Podpora je určená pre menej rozvinuté regióny – teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja.
Nová výzva so sebou prináša aj niekoľko dôležitých zmien v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Najvýznamnejšou úpravou je povinnosť predložiť právoplatné stavebné povolenie už k termínu predloženia žiadosti o NFP. Zároveň dochádza k zavedeniu dvoch samostatných benchmarkov na technickú vybavenosť – na jednotku technickej vybavenosti a na byt, pričom uplatňovať sa bude ten s nižšou sumou. V rámci výzvy sa upresnila aj podmienka bezbariérovosti, kde sa minimálne 15 %-ný podiel univerzálne navrhnutých bytov vzťahuje na celý bytový súbor vrátane rodinných domov.
V súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ, so zohľadnením potreby zlepšenia životných podmienok užívateľov bytov, nie je možné podporiť zabezpečenie vykurovania bytov, resp. prípravu stravy individuálnymi pieckami na tuhé palivo.
Uzávierka prvého hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na 4. septembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Obce z Atlasu rómskych komunít dostanú podporu, na dostupné bývanie pôjde 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil v pondelok dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Dostupné bývanie v obciach z Atlasu rómskych komunít“. „Chceme pokračovať
v podpore obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít a pozdvihnúť životnú úroveň obyvateľov týchto obcí,“ hovorí splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Atlas rómskych komunít
Cieľom výzvy je podporiť sociálno-ekonomického začlenenie najmä marginalizovaných komunít, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín, vrátane osôb s osobitnými potrebami, prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie dostupného bývania a poskytnutím služieb v oblasti bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity. Výzva je určená pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré sa nachádzajú v Atlase rómskych komunít.
Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 30 mil. eur. Podpora je určená pre menej rozvinuté regióny – teda pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja.
Nová výzva a dôležité zmeny
Nová výzva so sebou prináša aj niekoľko dôležitých zmien v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Najvýznamnejšou úpravou je povinnosť predložiť právoplatné stavebné povolenie už k termínu predloženia žiadosti o NFP. Zároveň dochádza k zavedeniu dvoch samostatných benchmarkov na technickú vybavenosť – na jednotku technickej vybavenosti a na byt, pričom uplatňovať sa bude ten s nižšou sumou. V rámci výzvy sa upresnila aj podmienka bezbariérovosti, kde sa minimálne 15 %-ný podiel univerzálne navrhnutých bytov vzťahuje na celý bytový súbor vrátane rodinných domov.
V súlade s environmentálnymi cieľmi EÚ, so zohľadnením potreby zlepšenia životných podmienok užívateľov bytov, nie je možné podporiť zabezpečenie vykurovania bytov, resp. prípravu stravy individuálnymi pieckami na tuhé palivo.
Uzávierka prvého hodnotiaceho kola výzvy je stanovená na 4. septembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Obce z Atlasu rómskych komunít dostanú podporu, na dostupné bývanie pôjde 30 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Marginalizované komunity Nájomné bývanie Program Slovensko Rómske komunity Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
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