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Štvrtok 16.7.2026
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16. júla 2026
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov. [photo id="2457487" /] Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov.
[photo id="2457487" /]
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2457487" /]
Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-16-jul-2026/">Top foto dňa (16. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (16. júl 2026): Kúpalisko Rosnička, balíky slamy na poli, ľudia na pláži a sadenie stromov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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