Obchodná komora a Klub 500 navrhujú minimálnu mzdu 552 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) – Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub 500 odmietajú odborármi navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur. Prichádza totiž podľa nich v čase spomaľovania výkonnosti eurozóny a nejasnej budúcnosti otvorenej slovenskej ekonomiky. Ako uviedli predstavitelia SOPK a Klubu 500 na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave, minimálnu mzdu na rok 2020 navrhujú stanoviť na 552 eur v zmysle zákona o minimálnej mzde. Zároveň by sa podľa nich mala zvýšiť nezdaniteľná časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy.Zvýšenie minimálnej mzdy na 635 eur by podľa SOPK a Klubu 500 predstavoval skokový, viac ako pätinový nárast proti aktuálnej hodnote.poznamenal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Zároveň informoval o tom, že svoju predstavu v tejto súvislosti už prezentoval predsedovi SNS Andrejovi Dankovi a komunikovať chce aj s ďalšími koaličnými partnermi.Klub 500 zároveň poukazuje na to, že minimálna mzda už nie je nástrojom na zlepšovanie situácie nízkopríjmových zamestnancov.zdôraznil výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Dokazovať to má skutočnosť, že výška minimálnej mzdy stúpla od roku 2011 o 64 %, kým nezdaniteľné minimum rástlo v rovnakom čase len o 7,9 %.Chcú preto, aby sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy. Súčasne by sa podľa SOPK a Klubu 500 mala zaviesť odvodová odpočítateľná položka pre zdravotné odvody vo výške 380 eur mesačne. Tvrdia, že by sa malo zvážiť tiež zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre sociálne odvody.Podniky sú podľa nich pod tlakom a strácajú konkurencieschopnosť. Podotkli, že zdanenie práce na Slovensku je vyššie ako európsky priemer celkovej daňovej sadzby. Podpredseda SOPK Július Kostolný skonštatoval, že nepodložený rast minimálnej mzdy by mohol zhoršiť udržateľnosť hospodárskeho rastu slovenskej ekonomiky.Problémom je podľa Gregora aj prepojenie minimálnej mzdy na ďalších viac ako 40 zákonov, ktoré zvyšujú náklady podnikov. Dosah súčasného návrhu odborárov vyčíslil Klubu 500 v analýze, ktorú realizoval na vzorke podnikov v priemere s 1000 zamestnancami, ktoré nezamestnávajú žiadneho človeka na minimálnu mzdu. Je to dosah, ktorý hovorí o zvýšených príplatkoch aj vplyve prepočtu tarifných miezd.upozornil Gregor.