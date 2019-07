Spoločnosť Air France možno pôjde pred súd za haváriu letu z Ria

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. júla (TASR) - Francúzska prokuratúra odporučila postaviť leteckú spoločnosť Air France pred súd za nedbalosť v prípade havárie lietadla, ktoré sa v roku 2009 počas letu z brazílskeho Ria de Janeiro do Paríža zrútilo do Atlantického oceánu. Zahynulo vtedy všetkých 228 ľudí na palube vrátane troch slovenských občanov.Tlačovej agentúre AFP to v stredu uviedli zdroje z francúzskej justície.Prokuratúra dospela k záveru, že francúzska spoločnosti Air France vedela o technických problémoch s kľúčovým zariadením na meranie rýchlosti, nainštalovaným na svojich lietadlách, ale neinformovala o tom pilotov a ani ich nevytrénovala, ako majú túto záležitosť riešiť. Uvádza sa to v dokumente z vyšetrovania, ktorý mala agentúra AFP možnosť vidieť.