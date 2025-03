Obchodná vojna by EÚ poškodila vo väčšej miere než USA, cesta k prosperite je znižovanie ciel

Slovensko príležitosť využilo

Obchodná vojna poškodí Úniu

24.3.2025 (SITA.sk) - Nad svetom sa sťahuje súmrak obchodnej vojny, ktorá môže spomaliť budovanie prosperity a vtiahnuť ľudí späť do chudoby. Ako ďalej uvádza Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) , intenzívny obchod medzi krajinami a voľnejší pohyb kapitálu a vedomostí prispel k zníženiu celosvetového podielu ľudí v extrémnej chudobe z 34 % na 8,8 % za posledných 30 rokov.Podiel exportu na svetovom HDP vzrástol o 50 %. To umožnilo krajinám zapojiť sa do medzinárodnej výmeny a svetovej deľby práce. Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré túto príležitosť využili na viac ako 100 %.INESS odporúča Európskej komisii znižovať clá na dovozy z USA. Obchodné vzťahy medzi EÚ a USA sú najrozsiahlejšími na svete, pričom každý deň prechádza cez Atlantik tovar a služby v hodnote 4,4 miliardy eur.V roku 2023 dosiahol obchod s tovarom medzi EÚ a USA hodnotu 851 miliárd eur, pričom EÚ vyviezla tovar za 503 miliárd eur a doviezla za 347 miliárd eur. To znamená prebytok 157 miliárd eur v prospech EÚ. Naopak, obchod so službami vykázal deficit 109 miliárd eur.Zachovanie intenzívnej obchodnej výmeny je v záujme spotrebiteľov oboch ekonomík. Potenciálna obchodná vojna by však mala negatívnejšie dôsledky pre EÚ, kde export tvorí viac ako 50 % HDP, zatiaľ čo v USA len 11 %.Predstavitelia EÚ by sa mali podľa INESS snažiť o znižovanie obchodných bariér, odstraňovanie regulačných prekážok a uzatváranie nových zmlúv o voľnom obchode. Trhovo orientovaný prístup je nevyhnutný na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnom prostredí.