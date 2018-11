Obchodná vojna medzi USA a Čínou môže ovplyvniť vianočnú sezónu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. novembra (TASR) - Obchodná vojna medzi USA a Čínou môže tento rok ovplyvniť kľúčovú vianočnú sezónu. Naznačili to výsledky prieskumu, ktoré ukázali, že Američania sú opatrnejší a plánujú pozorne sledovať a porovnávať ceny produktov.Na prieskume spoločnosti Harris Poll sa zúčastnilo viac ako 2000 dospelých respondentov z USA. A hoci až 93 % z nich potvrdilo, že plánujú nákupy počas najrušnejšej vianočnej sezóny, 44 % zároveň uviedlo, že budú oveľa pozornejšie porovnávať ceny výrobkov kvôli obchodnej vojne.Dve najväčšie svetové ekonomiky vzájomne zaviedli clá na širokú škálu produktov. USA uvalili clá na dovoz potravín, elektroniky, spotrebičov, nábytku a kozmetiky z Číny a ázijská krajina zase zaviedla clá napríklad na potraviny a vozidlá z USA.Približne polovica Američanov venuje veľkú pozornosť cenám produktov. Celkom 53 % opýtaných Američanov uviedlo, že sleduje clá.Niektorí americkí zákazníci sa preto chystajú dať si pozor na to, aby za daný produktpočas vianočnej sezóny. Presnejšie, 44 % respondentov vyhlásilo, že budú pozornejšie porovnávať ceny výrobkov. Ďalších 22 % sa chystá vyhnúť sa nákupu výrobkov z Číny, 19 % sa chce vyhnúť nákupu výrobkov, ktoré ovplyvnili clá a 16 % opýtaných plánuje nakúpiť menej darčekov než obvykle.Podľa ekonómov clá budú mať vplyv na ceny, ale premietnu sa do nich až po istom čase, takže v tzv. Čierny piatok (posledný novembrový piatok), keď štartuje vianočná sezóna, sa ešte nemusia prejaviť. Okrem toho sa clá vzťahujú na veľké množstvo tovarov a spotrebitelia môžu mať problém zistiť, do akej miery ovplyvnili ceny.Vybrané výrobky, napríklad domáce spotrebiče, sú už drahšie. Ale mnohé iné ešte nie sú, keďže obchodníci sa zásobili vopred a naplnili sklady. Analytici sa tiež domnievajú, že pri množstve produktov môže byť vplyv ciel do značnej miery prev cenách skrytý.Pre obchodníkov je však kľúčové, že aj keď Američania vyhlasujú, že budú, nakupovania sa nemienia vzdať.