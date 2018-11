SaS: Vládne návrhy sú populistické a nemajú na zreteli stav krajiny

Na archívnej snímke zľava podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Kiššová, predseda SaS Richard Sulík a podpredseda SaS Ľubomír Galko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 20. novembra (TASR) - Vláda predkladá návrhy, ktoré ničia atribúty civilizovanej spoločnosti, obmedzujú hospodársku súťaž a vracajú Slovensko späť vo vývoji vyspelej spoločnosti. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík. Vláda má podľa neho na zreteli len udržanie voličov, nie stav krajiny.SaS kritizuje napríklad zákon o politických stranách, rekreačné poukazy, obedy zadarmo, zastropovanie dôchodkov či odvod z potravín.uviedol Sulík.Návrhy označil za populistické. Vláda má podľa neho na zreteli len to, ako si udržať voličov, pričom nemyslí na to, v akom stave odovzdáme krajinu našim deťom a vnúčatám. Časť z týchto vládnych návrhov podľa jeho slov prispieva k deštrukcii demokratickej spoločnosti.Predsedníčka poslaneckého klubu liberálov Natália Blahová kritizovala aj "útoky" na mimovládne organizácie, ktoré považuje za cestu k ich likvidácii. Strana Smer-SD sa podľa nej snaží verejnosti vsugerovať, že neziskové organizácie sú nepriateľom štátu. Práve tie však podľa nej napĺňajú svoje poslanie najmä tam, kde štátne organizácie zlyhávajú. "doplnila.