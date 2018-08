Obchodná vojna pokračuje, na ďalšie clá USA chce Čína odpovedať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 25. augusta (TASR) - Ak Spojené štáty budú zavádzať ďalšie dovozné clá voči Číne, Peking bude pokračovať v odvetných krokoch. Uviedol to tento týždeň čínsky minister financií Liou Kchun.Ako povedal v rozhovore pre agentúru Reuters,Uviedol to zanedlho po zavedení ďalších dovozných ciel zo strany USA, na ktoré Čína reagovala rovnakou mincou.Spojené štáty 23. augusta uvalili na čínsky tovar v hodnote 16 miliárd USD (13,81 miliardy eur) clo vo výške 25 %. V rovnaký deň začali platiť aj čínske odvetné clá, a to v rovnakej hodnote amerického tovaru dováženého do Číny a v rovnakej výške, teda 25 %. Už v júli USA uvalili na Čínu clá, pričom hodnota tovaru dosiahla 34 miliárd USD. Peking odpovedal aj vtedy rovnakým spôsobom.Americký prezident Donald Trump teraz plánuje tretie kolo ciel na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD, pričom clá by mohli do platnosti vstúpiť už na budúci mesiac. Zároveň sa vyhráža uvalením dovozných ciel na všetok čínsky tovar, ktorý sa ročne dovezie do USA, čo by znamenalo clá na produkty v hodnote okolo 500 miliárd USD.V stredu a vo štvrtok (22. - 23.8.) sa vo Washingtone uskutočnili ďalšie rokovania čínskych zástupcov ministerstva obchodu a amerického ministerstva financií, výraznejší pokrok však nedosiahli. Naopak, obidve krajiny zaviedli voči sebe nové dovozné clá.A v prípade, že USA svoju politiku nezmenia, Peking je ochotný tomuto trendu sa prispôsobiť.povedal Liou Kchun. Dodal, že do dnešných dní sa dôsledky obchodného sporu na čínskej ekonomike výraznejšie neprejavili, vláda je však pripravená zvýšiť výdavky v prospech čínskych zamestnancov poškodených americkými clami.Dovozné clá sú súčasťou Trumpovej politikyV rámci nej zaviedli USA aj dovozné clá na oceľ a hliník, a to voči viacerým krajinám, okrem Číny aj voči Mexiku, Kanade či Európskej únii. Všetky dotknuté ekonomiky odpovedali odvetnými clami.Mnohé americké firmy tvrdia, že Trumpov prístup ich v skutočnosti poškodzuje. Tie, ktoré k svojmu biznisu potrebujú čínsky dovoz, čelia doma vyšším nákladom, a exportéri zasa doplácajú na odvetné čínske clá, ktoré znižujú dopyt po ich produktoch.(1 EUR = 1,1588 USD)