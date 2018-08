Saudskoarabský investičný fond PIF rokuje o investícii Lucid Motors

Americký investor Elon Musk, majiteľ automobilky Tesla, je rozhodnutý postaviť závody na výrobu batérií a áut s elektrickým pohonom v Ázii a v Európe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 25. augusta (TASR) - Saudskoarabský štátny investičný fond PIF rokuje o investícii do amerického elektromobilového startupu Lucid Motors, uviedli pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.Šéf konkurenčnej Tesly Elon Musk pôvodne spomínal saudskoarabský fond, ako jeden z možných zdrojov financovania jeho plánu stiahnuť Teslu z burzy. Musk medzičasom tento plán zrušil a uviedol, že Tesla zostane verejne obchodovanou spoločnosťou.Diskusie medzi Lucid Motors, ktorá nie je verejne obchodovanou firmou, a PIF ukazujú aktuálny záujem Saudskej Arábie o investíciu do elektromobilov, aby diverzifikovala svoje investičné portfólio.Dohoda s Lucid Motors by bola tiež v porovnaní s Teslou viac v súlade s obmedzenými zdrojmi PIF. Fond má síce k dispozícii 250 miliárd USD (215,74 miliardy eur), ale už sa dohodol s inými technologickými firmami, alebo už do nich investoval. Napríklad uzavrel dohodu o investícii 45 miliárd USD do veľkého technologického fondu vedeného japonskou SoftBank Group Corp.PIF a Lucid Motors načrtli právne nezáväznú dohodu o podmienkach, ktoré by saudskoarabskému fondu umožnili investovať vyše 1 miliardu USD do automobilky a získať väčšinové vlastníctvo, uviedli zdroje. Prvá investícia do Lucid Motors by mala mať hodnotu 500 miliónov USD a následné hotovostné investície by sa mali zrealizovať v dvoch fázach v závislosti od toho, či automobilka dosiahne stanovené produkčné míľniky, uviedol jeden zo zdrojov.Zdroje upozornili, že diskusie medzi PIF a Lucid Motors nemusia viesť k dohode.Firmu Lucid Motors založil v Newarku v Kalifornii v roku 2007 pod názvom Atieva bývalý viceprezident a člen predstavenstva Tesly Bernard Tse a bývalý manažér Oracle Corp and Redback Networks Sam Weng. Spoločnosť získala podporu čínskych investorov, vrátane podnikateľa Ťia Jüe-tchinga a štátnej automobilky BAIC.Lucid Motors zatiaľ nepredáva žiadne autá. Spoločnosť v roku 2016 predstavila prototyp luxusného sedanu Lucid Air s cenovkou 100.000 USD. Produkovať ho chce začať koncom tohto roka. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa auto dostane do predaja, ale firma na svojej internetovej stránke už prijíma vratnú zálohu vo výške 2500 USD.(1 EUR = 1,1588 USD)