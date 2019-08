Obchodná vojna s EÚ by USA poškodila oveľa viac než spor s Čínou

Americký prezident Donald Trump na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. augusta (TASR) - Obchodná vojna s Európskou úniou (EÚ) môže poškodiť USA oveľa viac než súčasný konflikt s Čínou, uviedli pre CNBC experti. Prezident Donald Trump naďalej používa voči EÚ ostrú rétoriku, aj keď sa aktuálne sústredí na colnú vojnu s Čínou. Jeho administratíva však zrejme v novembri rozhodne o tom, či uvalí clá na európske autá.Washington už zaviedol clá na európsku oceľ a hliník, na ktoré EÚ v júni 2018 odpovedala clami vo výške 25 % na tovary z USA v hodnote 2,8 miliardy USD (2,53 miliardy eur). Okrem toho pokračuje spor týkajúci sa Airbusu a Boeingu. Experti tvrdia, že eskalovanie obchodného sporu s EÚ by malo na ekonomiku USA oveľa väčší negatívny vplyv než aktuálna colná vojna s Čínou.uviedol ekonóm banky Berenberg Florian Hense.Podľa údajov Úradu obchodného zástupcu USA vlani doviezli z EÚ tovary v celkovej hodnote 683,9 miliardy USD a z Číny v hodnote 557,9 miliardy USD. Hodnota vývozu USA do EÚ dosiahla 574,5 miliardy USD a do Číny len 179,2 miliardy USD.uviedol Hense. Dodal, že preto EÚ môže v prípade eskalovania obchodného sporu tvrdo odpovedať.Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová povedala, že Brusel nechce zavádzať clá, ale urobí to, ak to Washington urobí prvý.uviedla Malmströmová v júni 2018. Odvtedy vždy, keď USA pohrozili ďalšími clami, EÚ vypracovala zoznam tovarov, na ktoré v takom prípade takisto uvalí clá, a jasne dala Bielemu domu najavo, že prijme odvetné opatrenia.Navyše, USA a EÚ si v tejto chvíli nemôžu dovoliť vzájomnú obchodnú vojnu. Už sa totiž v ekonomike začínajú prejavovať negatívne vplyvy obchodnej vojny medzi USA a Čínou, upozornil šéf think tanku ECIPE Fredrik Erixon. Dodal, že v prípade zvýšenia ciel v obchode medzi USA a EÚ na jeseň by bol ich negatívny vplyv v aktuálnej situácii, keď sa ekonomiky v oboch regiónoch spomaľujú, zrejme výrazný.Profesor medzinárodnej politickej ekonómie na Johns Hopkins University Erik Jones upozornil, že potenciálna obchodná vojna medzi USA a EÚ by ohrozila spôsob podnikania veľkých nadnárodných koncernov.uviedol Jones.Obchodná vojna medzi USA a Európou by podľa Jonesa bola horšia než obchodná vojna medzi USA a Čínou, pretože by oslabila americké nadnárodné koncerny, obmedzila by veľkosť trhov, na ktoré majú firmy z USA prístup, v podstate by bola pre americké firmy stimulom predávať zahraničné aktíva, a tým by ešte viac podporila zahraničnú konkurenciu.(1 EUR = 1,1065 USD)